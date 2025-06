Dlaczego Sławosz Uznański-Wiśniewski ma dwa nazwiska? Niewielu mężczyzn tak robi

Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi w historii Polak, który ma okazję być w kosmosie. Polak to pochodzący z Łodzi naukowiec, który urodził się 12 kwietnia 1984 roku, a ciekawostką jest fakt, że był to dzień 23. rocznicy pierwszego lotu w kosmosu Gagarina. Uznański-Wiśniewski ukończył VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi, a w 2008 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej. Jest też absolwentem studiów magisterskich na Université de Nantes we Francji. Stopień doktora uzyskał w 2011 roku w Marsylii. Jest więc dobrze wykształcony i bardzo pracowity! Ojciec Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, pan Piotr Uznański to historyk sztuki (ukończył KUL), który prowadzi w Łodzi Galerię Sztuki. Mamą astronauty jest pani Maja Marquardt-Uznańska.

Sławosz Uznański-Wiśniewski ma dwa nazwiska. Dlaczego?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego Sławosz Uznański-Wiśniewski ma dwa nazwiska. Sprawa jest prosta! Po ślubie z posłanką KO Aleksandrą Wiśniewską naukowiec przyjął nazwisko żony! To nieczęsta praktyka, ale dozwolona. W polskim prawie nie ma obowiązku zmiany nazwiska po ślubie, chociaż tradycyjnie i zwyczajowo najczęściej kobiety zmieniają nazwisko, przyjmując nazwisko męża. Chociaż z biegiem czasu to się zmienia, obecnie kobiety w dużej części zostają przy swoim nazwisku rodowym albo dodają nazwisko męża.

Uzańscy-Wiśniewscy wyjaśnili, dlaczego zdecydowali się na dwa nazwiska?

W przypadku naukowca i posłanki o tym, by mieć po dwa nazwiska, młodzi zdecydowali, aby zachować swoją wcześniejszą tożsamość. Chodziło też o to, że wcześniej mieli swoją pracę, dokonania i działania, które były ważne i chcieli to podkreślić. Już po ślubie goszcząc w programie "halo tu Polsat" przyznali:

- Chcieliśmy być zespołem i poznaliśmy, zakochaliśmy, chcieliśmy być rodziną, być normalni, ale też zachować naszą wcześniejszą tożsamość. Przede wszystkim z szacunku do ludzi, których chcemy służyć na co dzień - opowiadała w programie posłanka Uznańska-Wiśniewska.

Zgodnie z prawem małżonkowie mogą zachować swoje dotychczasowe nazwiska, przyjąć wspólne nazwisko jednego z nich lub połączyć swoje dotychczasowe nazwiska, przy czym nazwisko dwuczłonowe nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Reguluje to kodeks rodzinny i opiekuńczy:

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Przy okazji warto wspomnieć, że w 22 stycznia 2025 roku nazwisko Wiśniewski nosiło 53380 mężczyzn i 54420 kobiet. Jeśli zaś chodzi o nazwisko Uznański to było takich mężczyzn 562, a kobieto o nazwisku Uznańska było 599.

