Donald Tusk karmił "sąsiadkę" z ręki! Nagranie w sieci

Donald Tusk jest znany przede wszystkim jako polityk. Jego kariera i poczynania są oceniane różnie - jedni chwalą premiera za jego postawę, inni nie są zadowoleni. To jednak nie zraża go do pokazywania się od innej, mniej znanej strony czyli prywatnie. W mediach społecznościowych można zobaczyć wiele jego zdjęć z wnukami czy podczas odpoczynku. Ostatnio pokazał urocze nagranie z nietypową towarzyszką!

Donald Tusk i jego "sąsiadka"

Na profilu Donalda Tuska na Instagramie pojawiło się urocze nagranie. Widać na nim premiera ubranego w szare dżinsy, tenisówki i niebieską koszulę, kiedy ten siedzi na tarasie. Kamera uchwyciła moment, w którym do polityka podchodzi wiewiórka i bierze z jego dłoni smakołyk, po czym szybciutko ucieka.

- Zaufanie to klucz do sukcesu. Nie tylko w polityce. Moja sąsiadka z ulicy Parkowej dobrze to wie - napisał lider PO w poście.

Filmik rozczulił internautów, którzy szybko zareagowali. "No nie, nawet wiewiórki lubią Pana"; "Basia wyczuła dobrego człowieka"; "Zwierzęta poznają się na dobrych ludziach"; "Do dobrego człowieka zwierzęta zawsze lgną" - czytamy w komentarzach.

Widać, że Donald Tusk doskonale wie, jak zaskarbić sobie uwagę i sympatię użytkowników sieci!

