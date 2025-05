- Ojca się bałem, lał mnie. Standardowe to nie było. Nie powiem, że z dobrym efektem, bo przemoc nigdy nie daje dobrych efektów. Wszyscy moi koledzy dostawali, ale mój ojciec może bił trochę częściej i mocniej. Jedyny dzień, kiedy starał się być łagodniejszy, to Wigilia, ale i tak mu nie wychodziło - mówił w wywiadzie. Drugie imię Donalda Tuska to Franciszek. Polityk dostał je po dziadku, Franciszku Dawidowskim.