Donald Tusk zajrzał w telefon i od razu to powiedział: "Mam kolejną wnuczkę"

- Donald Tusk ogłosił w mediach społecznościowych, że "ma kolejną wnuczkę", reagując na nagranie od pary z dzieckiem.
- Para z nagrania podziękowała Donaldowi Tuskowi i zaprosiła go do odwiedzin, na co premier odpowiedział, że przyjedzie w piątek.
- Tusk powiązał to wydarzenie z rządowym programem in vitro, podkreślając, że dzięki niemu urodziło się ponad 6 tysięcy dzieci.
- Rządowy program in vitro, trwający od 1 czerwca 2024 do 31 grudnia 2028 roku z budżetem 2,5 mld zł, umożliwia parom do 6 cykli zapłodnienia in vitro, z określonymi kryteriami kwalifikacji, takimi jak wiek i status związku.
Donald Tusk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często komentuje najważniejsze wydarzenia polityczne i chwali się osiągnięciami rządu. Ostatnio zaś pokazał nagranie, które wielu mogło zaskoczyć.
- Mam kolejną wnuczkę, jak Boga kocham - powiedział premier.
W dalszej części nagrania widać filmik, na który tak zareagował polityk. Widać na nim kobietę trzymającą na rękach bobasa.
- Dziękujemy Donaldowi. Dziadzio Donald przyjedzie, tak? - powiedział mężczyzna zza kamery.
- "Zapraszamy" powiedz - dodała kobieta.
Szef polskiego rządu odniósł się do tych słów i wyjaśnił, o co chodzi.
- No to przyjadę. Powiem tak: dla takich chwil naprawdę warto żyć i naprawdę warto było zostać premierem polskiego rządu. Zobaczcie, to jest Ola i takich skarbów, takich maleństw przyszło na świat ponad 6 tysięcy od czasu, jak wprowadziliśmy program in vitro. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście przyjadę, będę w piątek. Trzymajcie się - odpowiedział Donald Tusk.
Program in vitro
Rządowy program finansowania in vitro, trwający od 1 czerwca 2024 do 31 grudnia 2028 roku z budżetem 2,5 mld zł (500 mln zł rocznie), pokrywa koszty kwalifikacji, badań, procedur in vitro (w tym zabezpieczenia płodności u pacjentów onkologicznych). Para może skorzystać z maksymalnie 6 cykli (do 4 z własnymi komórkami lub nasieniem dawcy, do 2 z komórkami jajowymi dawczyni).
Kryteria kwalifikacji:
- Związek małżeński lub pożycie.
- Wiek kobiety: 20-42 lata (własne komórki), do 45 lat (komórki dawczyni).
- Wiek mężczyzny: do 55 lat.
- Potwierdzona niepłodność lub 12 miesięcy nieskutecznego leczenia.
- Aktualne ubezpieczenie zdrowotne.
- Brak przeciwwskazań medycznych.
Możliwość udziału osób po wcześniejszych procedurach in vitro lub posiadających potomstwo. Program jest ogólnopolski, a leczenie musi odbywać się w certyfikowanych ośrodkach.
