Donald Tusk zajrzał w telefon i od razu to powiedział: "Mam kolejną wnuczkę"

2025-10-16 14:08

Premier Donald Tusk zaskoczył wyborców, dodając w mediach społecznościowych nagranie, na którym mówi, że ma kolejną wnuczkę. Pokazuje także maluszka. O co chodzi? Wszystko staje się jasne tuż na koniec posta.

Donald Tusk

i

  • Donald Tusk ogłosił w mediach społecznościowych, że "ma kolejną wnuczkę", reagując na nagranie od pary z dzieckiem.
  • Para z nagrania podziękowała Donaldowi Tuskowi i zaprosiła go do odwiedzin, na co premier odpowiedział, że przyjedzie w piątek.
  • Tusk powiązał to wydarzenie z rządowym programem in vitro, podkreślając, że dzięki niemu urodziło się ponad 6 tysięcy dzieci.
  • Rządowy program in vitro, trwający od 1 czerwca 2024 do 31 grudnia 2028 roku z budżetem 2,5 mld zł, umożliwia parom do 6 cykli zapłodnienia in vitro, z określonymi kryteriami kwalifikacji, takimi jak wiek i status związku.

Donald Tusk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często komentuje najważniejsze wydarzenia polityczne i chwali się osiągnięciami rządu. Ostatnio zaś pokazał nagranie, które wielu mogło zaskoczyć.

- Mam kolejną wnuczkę, jak Boga kocham - powiedział premier.

W dalszej części nagrania widać filmik, na który tak zareagował polityk. Widać na nim kobietę trzymającą na rękach bobasa.

- Dziękujemy Donaldowi. Dziadzio Donald przyjedzie, tak? - powiedział mężczyzna zza kamery.

- "Zapraszamy" powiedz - dodała kobieta.

Szef polskiego rządu odniósł się do tych słów i wyjaśnił, o co chodzi.

Zobacz, co Małgorzata Tusk zrobiła po odzyskaniu auta. Mamy zdjęcia!

- No to przyjadę. Powiem tak: dla takich chwil naprawdę warto żyć i naprawdę warto było zostać premierem polskiego rządu. Zobaczcie, to jest Ola i takich skarbów, takich maleństw przyszło na świat ponad 6 tysięcy od czasu, jak wprowadziliśmy program in vitro. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście przyjadę, będę w piątek. Trzymajcie się - odpowiedział Donald Tusk.

Program in vitro

 Rządowy program finansowania in vitro, trwający od 1 czerwca 2024 do 31 grudnia 2028 roku z budżetem 2,5 mld zł (500 mln zł rocznie), pokrywa koszty kwalifikacji, badań, procedur in vitro (w tym zabezpieczenia płodności u pacjentów onkologicznych). Para może skorzystać z maksymalnie 6 cykli (do 4 z własnymi komórkami lub nasieniem dawcy, do 2 z komórkami jajowymi dawczyni).

Kryteria kwalifikacji:

  • Związek małżeński lub pożycie.
  • Wiek kobiety: 20-42 lata (własne komórki), do 45 lat (komórki dawczyni).
  • Wiek mężczyzny: do 55 lat.
  • Potwierdzona niepłodność lub 12 miesięcy nieskutecznego leczenia.
  • Aktualne ubezpieczenie zdrowotne.
  • Brak przeciwwskazań medycznych.

Możliwość udziału osób po wcześniejszych procedurach in vitro lub posiadających potomstwo. Program jest ogólnopolski, a leczenie musi odbywać się w certyfikowanych ośrodkach.

