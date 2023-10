Jeszcze kilka lat temu Jadwiga Staniszkis pojawia się w mediach, udzielała wywiadów i komentowała najświeższe doniesienia na temat polityki oraz spraw społecznych. Jednak potem to się zmieniło. W 2021 roku w "Newsweeku" pojawił się głośny wywiad z profesor Staniszkis, w którym socjolog mówiła o Prawie i Sprawiedliwości zupełnie odmiennie, jak jeszcze chwilę wcześniej: - Tak jak kilka lat temu byłam wielką pesymistką, jeśli chodzi o rządy PiS, tak dziś jestem optymistką. Oczywiście w polityce nic nie jest rozstrzygnięte, dopóki nie zostaną ogłoszone wyniki wyborów, ale jak obserwuję dzisiejszy stan polityki, to kolejna wygrana PiS wydaje się bardzo prawdopodobna - oceniła.

Na publikację wspomnianego wywiadu odpowiedziała wówczas córka profesor, która jasno wskazała, że wywiad został opublikowany dla zysku i nie był autoryzowany: - Wiedzieliście mama ma demencję, a mimo to opublikowaliście. Zysk? Chwytliwy temat z osoba która od dawna nie udziela wywiadów - czyli potencjalnie większa sprzedaż - odpisała wtedy Tomaszowi Lisowi, który wówczas kierował tygodnikiem.

Córka Joanny Staniszkis o stanie zdrowia mamy. Smutne wieści

Teraz córka Jadwigi Staniszkis, będąca warszawską radną Joanna Staniszkis udzieliła wywiadu dla "Wprost". Głównym tematem rozmowy były ostatnie wybory. Joanna Staniszkis zapytana o to, jak jej mama komentuje wynik wyborów odparła:

- Mama jest ciężko chora, cierpi na Alzheimera, więc kontakt z nią jest mocno utrudniony, nie mówi. To dla mnie przykry temat. Jeśli chodzi o jej opinię, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę, że byłaby szczęśliwa, że powiał wiatr zmian. Kiedyś była trochę związana z PiS, później krytycznie ich oceniała. Często jednak mówiła, że polityka to brudna gra oparta na nieprzyjemnych rozgrywkach i chorych ambicjach ludzi. Nie chciała się w nią angażować, dlatego nie weszła do żadnej partii. Ja też mam podobne obserwacje - powiedziała szczerze radna.

Dopytana, czy wierzy w szybkie spełnienie "stu obietnic" Donalda Tuska przyznała, że w pierwszej kolejności "trzeba dowieźć pieniądze z KPO, przeprowadzić reformę edukacji. Na rozliczanie polityków PiS przyjdzie czas i sprawiedliwość ich dosięgnie. Nakradli kupę kasy, po znajomości, bez konkursów zatrudniali ciotki, żony, do spółek, rad nadzorczych".

