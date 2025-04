Duda ambasadorem w Watykanie?! Sikorski ogłasza „porozumienie wszechczasów”

Monika Olejnik z plamami na twarzy i z różą pod szkłem. Co się stało?

„Wiem, że niektórych z Państwa to zaskoczy, ale ja zawsze pierwszy do zgody. Uzgodniłem z Prezydentem Dudą, że w zamian za podpisanie wszystkich nominacji ambasadorskich, po zakończeniu kadencji przyjmie stanowisko Ambasadora RP w Watykanie” – napisał Sikorski w porannej publikacji.

„Watykan Deal” czy polityczna satyra?

Choć data publikacji nie pozostawia złudzeń, wielu komentujących przez chwilę wstrzymało oddech. Napięcia między Kancelarią Prezydenta a MSZ od miesięcy skutkowały blokadą części nominacji ambasadorskich. Radosław Sikorski od dawna apelował o ich podpisanie, podkreślając, że sprawy dyplomatyczne wymagają stabilności, nie politycznej gry.

Z tego powodu wpis wydał się aż nazbyt realistyczny, by być tylko żartem. Jak zauważali internauci, w tej ironii ukryta została celna diagnoza rzeczywistości: kompromis z prezydentem nie musi być niemożliwy – nawet jeśli miałby wymagać nominacji w Watykanie.

Wpis Sikorskiego stał się błyskawicznie viralowy – zyskując dziesiątki tysięcy wyświetleń i komentarzy, zarówno rozbawionych, jak i zdezorientowanych.

Napięcia wygaszone… na jeden dzień?

Czy to oznacza koniec sporu o nominacje ambasadorskie? Oczywiście, że nie. Ale pomysł z Andrzejem Dudą jako ambasadorem w Watykanie z pewnością rozbudził wyobraźnię opinii publicznej. Kto wie, być może Prima Aprilis 2025 przejdzie do historii jako dzień, w którym polska dyplomacja zażartowała z siebie samej – z klasą.

Choć sam Andrzej Duda nie odniósł się do wpisu, w sieci rozpętała się burza spekulacji, memów i politycznych aluzji. Nie zabrakło także głosów twierdzących, że Watykan to „najbardziej dyplomatyczne zesłanie, jakie można sobie wyobrazić”, inni pisali: „lepsze to niż Bruksela albo Waszyngton”.

Mimo że wpis był żartem z okazji Prima Aprilis, to przy okazji celnie trafił w poważny spór o politykę zagraniczną państwa. I być może właśnie dlatego tak mocno wybrzmiał.

Poniżej galeria zdjeć: Andrzej Duda w ONZ.

Wiem, że niektórych z Państwa to zaskoczy ale ja zawsze pierwszy do zgody.Uzgodniłem z Prezydentem Dudą, że w zamian za podpisanie wszystkich nominacji ambasadorskich, po zakończeniu kadencji przyjmie stanowisko Ambasadora RP w Watykanie.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 1, 2025

