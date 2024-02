DZIECKO? Młodzi wolą kupić PSA, albo kota. Dlaczego w Polsce rodzi się mniej dzieci? | Komentery

i Autor: Super Express Dlaczego w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci?

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Według wyliczeń GUS w 2023 roku przyszło na świat jedynie 272 tys. Polaków, to najmniej od 1945 roku! Zmarło o 137 tys. więcej osób, niż się urodziło. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to za kilkadziesiąt lat w Polsce będzie mieszkać mniej niż 30 milionów ludzi! Adam Feder pojechał z mikrofonem i kamerą do gminy Sierakowice w samym sercu Szwajcarii Kaszubskiej. W tym urokliwym zakątku Polski, zwanym Krainą Miłości, wciąż utrzymuje się jeden z najwyższych przyrostów naturalnych w Polsce. Ale nawet tam dotarł niekorzystny trend i z roku na rok na świat przychodzi coraz mniej dzieci. Dlaczego młodzi Polacy wolą kupić pasa, albo kota, zamiast wychowywać dziecko? Obejrzyjcie najnowsze Komentery!