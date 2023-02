Dziennikarz TVN zdradził, czemu zdjął ukraińską flagę z domu. Niesamowite

Piotr Jacoń postanowił upamiętnić pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainę na swoim Instagramie. Pokazał zdjęcie starszego mężczyzny, który mocuje niebiesko-żółtą flagę naszych wschodnich sąsiadów na elewacji budynku. Jak się okazuje, to piękna historia. - Tę flagę powiesiliśmy na naszej kamienicy 27 lutego. Wtedy od trzech dni na nowo uczyliśmy się słowa "wojna", wstydząc się trochę, że przez ostatnie lata o wojnie nie mówiliśmy wcale, mimo że ta ruska wojna zaczęła się w Ukrainie w 2014 roku. Flagę uszyła nasza sąsiadka. Z tego, co miała pod ręką, czyli między innymi ze starej koszulki swojego męża. Dzięki tej fladze nie zapominamy. Będzie wisiała do końca – napisał. Piotr Jacoń ujawnił, że kilka tygodni temu musiał zdjąć flagę, ale zaraz zastąpił ją nową. - Ta stara się podarła. Poddała. Ale tylko ona – zakończył swój post. To piękne słowa i wymowny gest, który na pewno wiele znaczy dla wszystkich Ukraińców: i tych. Którzy obecnie przebywają w Polsce, jak i tych walczących na froncie.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie