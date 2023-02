Ekspert modowy porównał Dudę i Bidena. Uwagę zwracają skarpetki prezydenta USA…

Marianna Schreiber pokazała, co dostaje do jedzenia w wojsku. Nie jest lekko

Oczy niemal całego świata były skierowane ku Polsce, gdzie 21 lutego pojawił się Joe Biden. Rezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z wieloma polskimi politykami, jednak najważniejsze bez wątpienia było spotkanie z Andrzejem Dudą. Obaj panowie postawili na eleganckie garnitury. - Zarówno Andrzej Duda jak i prezydent USA Joe Biden zaprezentowali się jak przystało na głowy państw. Pod krawatem, w marynarce i eleganckich długich płaszczach. Kolory bardzo neutralne jak na męska modę klasyczna – pochwalił stylista Daniel Jacob Dali. Jednak czujnemu oku eksperta modowego nie umknął pewien detal. - Panów łączy coś szczególnego. W przypadku Andrzeja Dudy to krawat w odcieniu niebieskiego, a u prezydenta Ameryki to skarpetki w podobnej kolorystyce i również we wzór, jak krawat Dudy – stwierdził. Widzi w tym ważną wiadomość, która świadczy o tym, że zadbano o najdrobniejsze elementy podczas wizyty Joe Bidena w Polsce. - Przypadkiem obaj prezydenci postawili na dodatek w tym samym kolorze i we wzory co świadczy o przemyślanej wcześniej wersji ubioru – ocenił Daniel Jacob Dali.

Sonda Wizyta Joe Bidena w Polsce... Sprowokuje Rosję do większej agresji Skłoni Rosję do wycofania się z Ukrainy Nic nie zmieni Inne (napisz w komentarzu) Trudno powiedzieć