Ekspert spojrzał na buty Tuska i nie miał wątpliwości. Jednoznaczna opinia!

CO ZA FRAJDA

Dziennikarz wybuchł śmiechem, gdy usłyszał, co mówi polityk PiS. Ale przypał!

Donald Tusk, Borys Budka, Katarzyna Lubnauer czy Izabela Leszczyna to tylko niektóre z osób, które pojawiły się na spotkaniu w klubie na ulicy Mysiej. Tusk miał mobilizować swoich posłów i rozważać różne opcje na wygranie nadchodzących wyborów. Trzeba przyznać, że spotkanie okazało się prawdziwa rewią mody! Izabela Leszczyna zdecydowała się na ciepłe futro, Katarzyna Lubnauer z kolei ubrała się w długą beżową kurtkę. Jak się okazało, niemal wszystkie posłanki zdecydowały się na czarne torebki. Uwagę zwracał jednak Donald Tusk w marynarce, białej koszuli, jeansach i zamszowych butach. Z kolei idący obok Borys Budka postawił na ciemne spodnie, czarny golf i szarą marynarkę, a do tego buty sportowe.

Ekspert od mody ocenia polityków KO. "W tym wypadku zdecydowanie Donald wypadł lepiej"

- Buty sportowe jak najbardziej pasują do garnituru, ale na nie oficjalne spotkania – powiedział nam projektant Daniel Jacob Dali. Który z polityków wyglądał lepiej? - W tym wypadku zdecydowanie Donald wypadł lepiej – ocenił ekspert i podkreślił ważna rolę obuwia przy komponowaniu stylizacji. - Często zapominamy, że obuwie to istotny dodatek do naszej garderoby. Od kilku lat mieszanie stylu sportowego z eleganckim jest dozwolone, ale nie zawsze. Jeśli mamy wątpliwości, lepiej postawić na elegancję – skwitował w rozmowie z nami. Jak widać Donald Tusk doskonale wie, jak prezentować się świetnie niezależnie od okazji!

Sonda Zwracasz uwagę na dobór obuwia do stroju? Tak Nie Czasami