Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Ogromny sukces Kingi Dudy. Ręce same składają się do oklasków

Monika Miller to bez wątpienia wyjątkowa postać i artystyczna dusza. Jest modelką, gra w serialu, a do tego ma za sobą udział w "Tańcu z gwiazdami" oraz w show "Królowe przetrwania". Oprócz tego próbowała swoich sił w muzyce. Jednym słowem za co się nie weźmie, daje to dobre efekty. Prywatnie nie zawsze jej życie było usłane różami, zmagała się z przeciwnościami losu, nie ukrywa kłopotów zdrowotnych czy też relacjach miłosnych. Jednak to już za nią, bo od pewnego czasu Monika Millera jest szczęśliwie zakochana i od czasu do czasu pojawiają się pogłoski o tym, że być może czeka ją ślub! Być może coś jest na rzeczy, bo w Boże Ciało na Instagramie pojawiły się nagrania i zdjęcia z przymiarki sukni ślubnej przez Monikę Miller w jednym z salonów sukni ślubnych.

Monika Miller w sukni ślubnej. Widok taki, że dech zapiera!

Dziewczyna wyglądała wprost obłędnie! Takiej kreacji dawno nie widzieliśmy. Suknia ślubna mierzona przez wnuczkę byłego premiera Leszka Millera to zdecydowanie petarda! Wysadzany kryształkami gorset z przezroczystościami, który odsłania bardzo dużo. Do tego piękny dół w typie "księżniczki" także ozdobiony kryształkami. Cała suknia mocno odsłania tatuaże Moniki Miller, która ta ma sporo. Jak taką kreację, którą możecie zobaczyć niżej w galerii zdjęć, ocenia ekspert? O ocenę poprosiliśmy projektanta Daniela Jacoba Dalego:

Monika Miller w mediach społecznościowych zamieściła kilka zdjęć z przymiarki sukni ślubnej. Nasuwa się jedna myśl: styl księżniczki tureckiej! Bardzo oryginalny projekt pasuje do jej wyglądu: tatuaży i biżuterii, w której często się pojawia. Również ciekawy jest welon, który Monika Miller dobrała, ponieważ odsłania on większość uczesania. W takiej sukni na pewno zwróci na siebie uwagę i będzie to komentowana. W polskim show-biznesie takiego projektu jeszcze nie było!

Rozmowa prof. Dudka z Leszkiem Millerem o wprowadzeniu Polski do UE i konflikcie z Kwaśniewskim | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.