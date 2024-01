Elon Musk RODZINA: żony i gromadka dzieci. Ile dzieci w sumie ma najbogatszy człowiek świata? W tle straszliwa historia

Elon Musk zyskał sławę dzięki swojemu bogactwu, temu, że jest przedsiębiorcą i współzałożycielem Tesli, czyli producenta samochodów eklektycznych. To on też w 2018 roku wystrzelił w kosmos rakietę z samochodem elektrycznym. Firma SpaceX, której twórcą jest Musk wysłała w przestrzeń kosmiczną elektryczny samochód Tesla, a w aucie siedział manekin w kombinezonie kosmonauty. Ogromne zamieszanie wokół Elona Muska pojawiło się też wówczas, gdy przejął on platformę mediów społecznościowych, czyli Twitter, który został przemianowany na X. Dodatkowo Musk wzbudza kontrowersje przez swoje wypowiedzi. Prywatnie jego życie to także pasmo splątanych losów i ciekawostek.

Ile żon i dzieci ma Elon Musk? Śmierć łóżeczkowa i metoda in vitro w tle

Elon Musk oprócz tego, że jest bogaczem, ma też liczną rodzinę. W 2000 roku Musk poślubił kanadyjską aktorkę i pisarkę Justine Wilson. Dwa lata po ślubie para doczekała się pierwszego dziecka: Nevadę Alexandra, niestety, los mocno ich doświadczył. Po ledwie dwóch miesiącach życia dziecko zmarło w wyniku śmierci łóżeczkowej. Małżonkowie po śmierci pierworodnego synka zdecydowali się na metodę iv vitro i w jej wyniku w 2004 roku urodziły się bliźnięta Griffina i Vivian. Córka Muska (z bliźniaków) w 2022 roku ogłosiła, że jest osobą transpłciową. W 2006 roku Musk i jego żona znów zdecydowali się na in vitro, na świat przyszły tym razem trojaczki: Damian, Kaia oraz Saxon. W sumie z pierwszą żoną Elon Musk ma pięcioro dzieci. Jednak małżeństwo nie przetrwało.

SPRAWDŹ: Elon Musk spotka się z Lechem Wałęsą?! Mamy potwierdzone wieści od człowieka byłego prezydenta!

Elon Musk nadaje dzieciom niespotykane imiona

Drugą żoną Muska została brytyjska aktorka Talulah Riley, byli razem do 2012 roku. Po czym w 2013 roku znów wzięli ślub i byli ze sobą do 2016 roku. W 2017 roku Elon Musk spotykał się z modelką i aktorką Amber Heard, związek skończył się w 2018 roku, ale para nie zdecydowała się w czasie relacji na ślub.

W 2018 roku miliarder związał się z kanadyjską piosenkarką i kompozytorką Claire Boucher, znaną jako Grimes, dwa lata później na świat przyszedł pierwszy syn pary X AE A-XII, a rok później kolejne dziecko, córkę pierwszą córkę, Exę Dark Sideræl urodzoną przez surogatkę. Niestety, i ta miłość nie przetrwała. W mediach pojawiła się też wieść, że w 2021 roku Elon Musk został też ojcem bliźniaków Strider i Azure. W 2023 roku okazało się, że Musk ma z Grimes miał powitać na świecie kolejne dziecko o imieniu Techno Mechanicus. Sam Musk stwierdził kiedyś: - Jeśli ludzie nie będą mieli więcej dzieci, cywilizacja upadnie. Zapamiętajcie moje słowa.

CZYTAJ: Elon Musk do Polski nie przyjechał sam! Mamy zdjęcia wprost z lotniska. Oto, kogo ze sobą zabrał [ZOBACZ]

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ ELONA MUSKA Z PARTNERKAMI