Elon Musk do Polski nie przyjechał sam! Mamy zdjęcia wprost z lotniska. Oto, kogo ze sobą zabrał [ZOBACZ]

jot 10:36

Elon Musk już jest w Polsce. W niedzielę (21 stycznia) przyleciał do Krakowa. W podróż do Polski nie wybrał się sam, ale w wyjątkowym towarzystwie, Wiemy, kogo do naszego kraju przywiózł najbogatszy człowiek świata.