Ewa Kopacz przekazała na WOŚP wyjątkowy przedmiot. Ma dla niej szczególne znaczenie

Ewa Kopacz postanowiła dołączyć do szerokiego grona celebrytów, dziennikarzy i polityków, którzy wspierają WOŚP. Wśród nich jest już lider PO Donald Tusk i jego córka Kasia Tusk, posłanka KO Klaudia Jachira, dziennikarka Monika Olejnik, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski czy europoseł Radosław Sikorski. Była premier postanowiła przekazać szczególny przedmiot. - Na tegoroczną licytację WOSP Bruksela przekazuję pięknie wydaną i oprawioną Konstytucję RP. Konstytucja to nie tylko wyjątkowy dokument, ale również wyjątkowy prezent. Otrzymałam go na samym początku mojej pracy jako pierwszej kobiety na stanowisku Marszałka Sejmu. Do tego wydania dołączona jest kartka napisana specjalnie dla zwycięzcy – napisała na Instagramie. Warto przypomnieć, że w tym roku dochód ze zbiórek i licytacji WOŚP zostanie przeznaczony na walkę z sepsą. Ewa Kopacz zapowiedziała, że już od 18:30 27 stycznia będzie można licytować to niezwykłe wydanie Konstytucji RP.

