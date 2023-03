Fogiel zapytał młodych, za co nienawidzą PiS-u. Takiej lawiny się nie spodziewał…

Radosław Fogel wziął udział we współtworzeniu mediów społecznościowych PiS. Ostatnio partia postanowiła być bardziej aktywna na TikToku czyli platformie zdominowanej przez młodych użytkowników. – Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te 8 lat. Chętnie posłucham. Konkrety, w komentarzach, za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u – mówił wyzywającym tonem w TikToku. Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać.

”’Wy nic nie wiecie’ dobry tekst jak na rozpoczęcie ziomowania z młodzieżą”

„Chciałabym dostać tak łatwe pytanie na maturze”

„Ograniczenie wolności, skomplikowane i za duże podatki, zabieranie ludziom, którzy pracują ciężko i rozdawanie ludziom, którzy na to nie zasługują”

„I najważniejsze jeszcze - ZA MAJONEZ WINIARY PO 26 ZŁ”

„Inflacja, brak rozgraniczenia kościoła od państwa, reformy ministra Czarnka”

„Socjal, karanie zaradnych i pracujących, nagradzanie bezrobotnych i leniwych. Drożyzna największa od lat, ustawy uderzające w wolność…”

„Za rozdawanie pieniędzy i podatki od wszystkiego”

„Ja też chętnie posłucham (a raczej przeczytam) konkrety, co Wam się udało zrobić przez te 8 lat?”

„Za to, że rata mojego kredytu w PLN wzrosła o 100%”

„Brak dostatecznej opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci, wprowadzanie propagandowych podręczników do szkół, przestarzały system edukacji”

„Za to, że po ośmiu latach rządów nadal wszystko co złe jest winą Tuska”

To tylko niektóre z komentatorzy. W sumie jest ich ponad 9 tysięcy, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Dla porównania, post polubiło niecałe 4 tysiące osób.

Radosław Fogiel chwali się swoim filmikiem

Radosław Fogiel został zapytany przez „Rzeczpospolitą”, czy przeglądał już komentarze na TikToku. - Przeglądałem i większość nie odbiegała od tego, co możemy usłyszeć z ust polityków opozycji w dowolnym studiu telewizyjnym. Większość odpowiedzi jest łatwa do sprostowania, będziemy się tym zajmować – stwierdził poseł. Pochwalił się też licznymi odsłonami, jakie wygenerował post. - Konto Prawa i Sprawiedliwości na TikToku jest kontem dość młodym. Ten film w niecałą dobę wygenerował 160 tys. odsłon, kilka tysięcy komentarzy – powiedział. Dodał także, że liczyli się z hejtem, jaki może się pojawić w sieci po publikacji posta.

