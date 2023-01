Franek Broda przyznaje, że jest osobą homoseksualą biromantyczną. Wyjaśnił, co to znaczy

Tak wyglądała teściowa Kaczyńskiego. Co za podobieństwo do Marty Kaczyńskiej! [Zdjęcia]

Franek Broda to młody aktywista na rzecz osób LGBT +, a prywatnie siostrzeniec premiera. W najnowszym wywiadzie dla portalu noizz.pl Broda opowiedział o swoich relacjach z rodziną, ale też o tym, czym się zajmuje. Broda obecnie studiuje na pierwszym roku prawa, jak sam o sobie mówi jest: - Działaczem społecznym, duszą artystyczną, studentem pierwszego roku prawa, osobą LGBT+, ale przede wszystkim człowiekiem. Staram się robić to, na co mam ochotę, to, co czuję. Aktywizm nie sprawia mi wielkiej przyjemności, ale powoduje, że mogę pomóc innym - komentuje Broda.

Chłopak przyznał też, że myśli o wyjeździe z Polski, ale swoją decyzję warunkuje tym, co wydarzy się w polityce, czyli kto wygra wybory 2023: - Coraz częściej myślę o przeprowadzce za granicę, przynajmniej tymczasowo. Czekam jednak do tegorocznych wyborów, aby zobaczyć, jak sprawy się ułożą. Przez ten czas będę starał się aktywnie działać, by PiS nie wygrało kolejnej kadencji - przyznał i dodał, że jego rodzina w większość głosuje właśnie na Prawo i Sprawiedliwość, a to sprawia, że jego stosunek do bliskich jest "pogmatwany", ale Broda stara się z bliskimi dogadać.

Siostrzeniec Morawieckiego chce mieć dzieci. Wyznał też, że jest osobą homoseksualną biromantyczną

W czasie wywiadu Franek Broda wspomniał też o dzieciach. Przyznał, że chciałby w przyszłości założyć rodzinę, ale obawia się, że wybory może wygrać PiS i rządzić z Konfederacją, a to już dla niego za dużo: - W przyszłości chcę mieć rodzinę i żyć spokojnie. Nie mam pewności, czy wychowanie dzieci w tym kraju jest bezpieczne - oceni. Przy okazji Broda wyznał, że jest osobą biromantyczną: - Określam się jako osoba homoseksualna biromantyczna, czyli mogę być w związku zarówno z kobietą, jak i z mężczyzną, ale z kobietą tylko w relacji platonicznej, emocjonalnej, a nie łóżkowej - przyznał.

