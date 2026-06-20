Gdyby Kwaśniewski rządził dziś Polską. AI ujawniła najbardziej prawdopodobny scenariusz

Pałac Prezydencki prowadziłby prawdopodobnie bardziej jednoznaczną politykę proeuropejską.

Kwaśniewski częściej próbowałby negocjować z rządem przed podjęciem otwartego sporu.

Polska nie zmieniłaby się jednak z dnia na dzień, ponieważ prezydent nie kieruje polityką gospodarczą państwa.

Aleksander Kwaśniewski sprawował urząd prezydenta w latach 1995–2005. Podczas jego kadencji Polska weszła do NATO i Unii Europejskiej, a sam polityk budował wizerunek prezydenta, który potrafi rozmawiać również ze środowiskami znajdującymi się po przeciwnej stronie politycznego sporu.

Obecnie głową państwa jest Karol Nawrocki. Jak wyglądałaby jednak polska polityka, gdyby w Pałacu Prezydenckim zamiast niego zasiadł ponownie Aleksander Kwaśniewski? Poprosiliśmy sztuczną inteligencję o przygotowanie takiego scenariusza.

Analiza objęła politykę zagraniczną, współpracę z rządem, stosunek do Unii Europejskiej, korzystanie z prezydenckiego weta oraz sposób komunikowania się z obywatelami. Nie jest to prognoza ani sondaż, lecz publicystyczna symulacja oparta na dotychczasowej działalności byłego prezydenta.

Kwaśniewski postawiłby na Unię Europejską

Najbardziej widoczna różnica dotyczyłaby polityki europejskiej. Aleksander Kwaśniewski od lat opowiada się za silną obecnością Polski w Unii Europejskiej oraz utrzymywaniem bliskich relacji z państwami Zachodu.

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W lutym 2026 roku były prezydent przekonywał również, że proces przyjmowania Ukrainy do Unii powinien przebiegać szybciej.

– Ukraina potrzebuje Europy, a Europa potrzebuje Ukrainy – mówił.

Sztuczna inteligencja oceniła więc, że jako prezydent Kwaśniewski mocno angażowałby się w europejską politykę. Pałac starałby się przedstawiać Polskę jako państwo budujące porozumienie między Europą Zachodnią a krajami regionu, a także jako zdecydowanego sojusznika Ukrainy.

Nie oznaczałoby to rezygnacji ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Członkostwo w NATO było jednym z najważniejszych wydarzeń przypadających na okres prezydentury Kwaśniewskiego. Można zatem zakładać, że były prezydent próbowałby równocześnie wzmacniać relacje z Waszyngtonem i Brukselą.

Mniej otwartego konfliktu z rządem?

Zdaniem AI największa zmiana mogłaby nastąpić w relacjach między prezydentem a Radą Ministrów. Kwaśniewski podczas swoich dwóch kadencji współpracował z rządami reprezentującymi różne środowiska polityczne. Nie oznaczało to braku sporów, ale były prezydent często próbował szukać rozwiązania w bezpośrednich rozmowach.

Gdyby ponownie objął urząd, prawdopodobnie większą część negocjacji prowadziłby przed kamerami dopiero po podjęciu decyzji. Spory o ustawy, nominacje czy politykę zagraniczną nie zniknęłyby, lecz mogłyby rzadziej przyjmować formę publicznej wojny między najważniejszymi instytucjami państwa.

Kwaśniewski nie zrezygnowałby jednak z prawa weta. AI przewiduje, że traktowałby je raczej jako narzędzie negocjacji niż stały element politycznego konfliktu. Przed odrzuceniem ustawy próbowałby wymusić na rządzie poprawki lub doprowadzić do kompromisu.

Czy Polska rzeczywiście zmieniłaby się od razu?

Prezydent nie ustala wysokości podatków, cen energii, emerytur ani wynagrodzeń. Nie kieruje również pracami rządu i nie może samodzielnie wprowadzić programu gospodarczego. Dlatego objęcie urzędu przez Kwaśniewskiego nie spowodowałoby nagłej rewolucji w codziennym życiu Polaków.

Głowa państwa może jednak podpisywać lub wetować ustawy, występować z własnymi projektami, kierować przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, uczestniczyć w polityce zagranicznej oraz wpływać na ważne nominacje. Znaczenie prezydentury zależy więc nie tylko od zapisów konstytucji, lecz także od politycznej aktywności osoby pełniącej urząd.

Według przygotowanej symulacji zmiana byłaby najmocniej odczuwalna w języku debaty publicznej. Kwaśniewski prawdopodobnie próbowałby przedstawiać się jako pośrednik między rządem, opozycją i wyborcami niezwiązanymi na stałe z żadnym obozem.

Polityczna wojna nie zniknęłaby całkowicie

Powrót Aleksandra Kwaśniewskiego do Pałacu Prezydenckiego nie zakończyłby automatycznie podziałów społecznych. Dzisiejsza polityka wygląda inaczej niż pod koniec lat 90. Informacje rozchodzą się natychmiast, politycy stale komentują wydarzenia w mediach społecznościowych, a każdy gest prezydenta może stać się przedmiotem ostrego sporu.

Dla części prawicy Kwaśniewski nadal pozostawałby politykiem wywodzącym się z dawnego obozu postkomunistycznego. Jego prezydentura mobilizowałaby więc przeciwników, a decyzje dotyczące integracji europejskiej, Ukrainy czy kwestii światopoglądowych wywoływałyby sprzeciw.

Były prezydent miałby jednak przewagę wynikającą z doświadczenia, rozpoznawalności i umiejętności posługiwania się mniej konfrontacyjnym językiem. Mogłoby mu to ułatwić docieranie do wyborców centrum, którzy są zmęczeni ciągłym sporem między największymi partiami.

AI wydała werdykt w sprawie Kwaśniewskiego

Wynik symulacji nie wskazuje, że Polska pod prezydenturą Aleksandra Kwaśniewskiego stałaby się państwem pozbawionym konfliktów. Różnice między partiami, spory o sądy, relacje z Unią Europejską oraz politykę wobec Ukrainy nadal dzieliłyby społeczeństwo.

Pałac Prezydencki prawdopodobnie próbowałby jednak częściej pełnić funkcję mediatora, a rzadziej stawać się jednym z frontów partyjnej walki. Polska nie zmieniłaby się więc natychmiast pod względem gospodarczym czy prawnym. Zmieniłby się przede wszystkim styl sprawowania urzędu: bardziej nastawiony na negocjacje, Europę i szukanie politycznego środka.

Jednocześnie pozostaje pytanie, czy metoda, która przynosiła Kwaśniewskiemu sukcesy kilkadziesiąt lat temu, sprawdziłaby się również w epoce mediów społecznościowych i znacznie głębszej polaryzacji.

Materiał ma charakter publicystycznej symulacji. Sztuczna inteligencja nie przewiduje przyszłości, a przedstawione wnioski powstały na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz dotychczasowej działalności Aleksandra Kwaśniewskiego.

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