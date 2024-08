Gdzie na wakacje uda się Jarosław Kaczyński? Przykre doniesienia. Chodzi o prywatne sprawy

Jarosław Kaczyński to niezwykle zapracowany polityk. Jednak mimo wszystkich spraw do załatwienia i natłoku zająć starał się w okresie wakacyjnym nieco zwolnić i odpocząć. W poprzednich latach na chwile relaksu wybierał się najczęściej w towarzystwie dobrego partyjnego znajomego Joachima Brudzińskiego, którego zna od wielu lat. Ale nie tylko z europosłem Brudzińskim prezes PiS lubi wyskoczyć na krótki wypoczynek, bo wśród osób, z którymi lubi spędzać wolny czas jest też m.in. Czesław Hoc - poseł Prawa i Sprawiedliwości. To tyle, jeśli chodzi o towarzystwo, a miejsca? Jarosław Kaczyński bardzo lubi wypoczynek na Pomorzu Zachodnim. Dobrze czuje się też w Beskidzie Sądeckim.

Urlop prezesa PiS: nad wodą lub na wędrówkach

W poprzednich latach czasem do sieci trafiały zdjęcia prezesa Kaczyńskiego na łódce czy z pieszych wędrówek. Wiele osób do dziś pamięta słynne zdjęcie w biało-czerwonej pelerynce przeciwdeszczowej. Czy i w tym roku Kaczyński znajdzie chwile na odpoczynek? Okazuje się, że może być z tym kłopot.

Wakacje Jarosława Kaczyńskiego. W tym roku może być z tym ciężko

Jak donosi Fakt w tym roku może być inaczej, bo Jarosław Kaczyński jest niezwykle zapracowany. Jesienią planowany jest kongres PiS, to dużo roboty. Ale nie tylko praca stoi na przeszkodzie do wypoczynku, bo chodzi też o prywatne sprawy... opiekę nad kotami. - Prezes jeśli udaje się na wypoczynek, to na bardzo krótki, bo myśli o swoich zwierzętach. One są dla niego bardzo ważne. Dla niego najważniejsze jest to, aby koty były nakarmione, a dopiero potem myśli o sobie. Poza tym, ponad własny wypoczynek stawia wszelkie obowiązki zawodowe. Co niekoniecznie jest dobre, bo każdy człowiek potrzebuje wypoczynku, ale nie mnie zmieniać pana prezesa - komentuje w rozmowie z tabloidem bliski osoba z bliskiego kręgu prezesa.

