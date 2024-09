Genialny trik Agaty Dudy na podkreślenie opalenizny! Koleżanki będą ci zazdrościć

Zdumiewające wyznanie Jolanty Kwaśniewskiej. Dziś to nie do pomyślenia!

Agata Duda zawsze pokazuje się publicznie w nieskazitelnych kreacjach. Często łączy klasykę z nowoczesnością, ale nie stroni też od modowych trików, które każda kobieta może wykorzystać na co dzień. Pierwsza dama udowodniła to na przykład podczas swojej wizyty w Centrum Baobab w Lublinie, które pomaga uchodźcom z Ukrainy.

Żona Andrzeja Dudy zwiedziła placówkę wyposażoną między innymi w bibliotekę, miejsce przyjęć, poradnię psychologiczną, pokój porad prawnych, świetlicę oraz pracownię, w której są wszystkie narzędzie potrzebne do naprawy urządzeń czy tworzenie mebli. W czasie pobytu w ośrodku można także korzystać z lekcji językowych. Nie brakuje także kolorowych książeczek i gier planszowych dla najmłodszych.

- Oprócz pomocy materialnej, która jest niezwykle ważna, niezwykle potrzebna jest pomoc psychologiczna, okazanie ciepła i przede wszystkim zrozumienia - napisała Agata Duda na Instagramie.

Na załączonych zdjęciach widać także, w co postanowiła się ubrać pierwsza dama. Tym razem postawiła na białą marynarkę i luźne spodnie. Taki wybór okazał się strzałem w dziesiątkę! Biel, tak jak granat, doskonale współgrają z opaloną skórą, dzięki czemu ta wydaje się wręcz złocista. Do tego to uniwersalne kolory, które pasują na każdą okazję: do pracy, spotkanie z przyjaciółmi, a nawet na wesele.

To prosty trik, który z powodzeniem można wykorzystać. Agata Duda wygląda, jakby właśnie wróciła z wakacji w ciepłych krajach dzięki takiemu połączeniu!

W naszej galerii zobaczysz nowy wygląd Agaty Dudy:

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Dalej