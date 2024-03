Głęboki żal w Sejmie. Nie żyje wieloletni poseł

Szok, jak potraktowano Annę Komorowską w rejestracji do lekarza! Patrzyli na nią ze zgrozą

Były poseł Wit Majewski pracował w Sejmie I, II i III kadencji, czyli w ławach poselskich zasiadał od 1991 do 2001 roku. Wit Majewski był wybitnym specjalistą z zakresu systemów politycznych i prawa konstytucyjnego. Pracował też jako wykładowca akademicki i wieloletni pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był też zasłużony dla związków zawodowych, ponieważ w latach 90. Wit Majewski był wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i członkiem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw nauki, oświaty i postępu technicznego.

Do Sejmu wybierany z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W czasie zasiadania w Sejmie Majewski pracował m.in. w Komisji Ustawodawczej, Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego i Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Kodyfikacji Karnych. Był m.in. członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. W prasie pojawiło się pożegnanie Wita Majewskiego przez wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czerzastego:

- Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci dr. Wita Majewskiego. Posła na Sejm RP I, II i III kadencji, wykładowcy akademickiego, wieloletniego pracownika naukowego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom składam wyrazy współczucia. Włodzimierz Czarzasty Wicemarszałek Sejmu RP.

