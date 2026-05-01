Goręcej niż na grillu! AI wybrało najprzystojniejszych polskich polityków

Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków.

Zestawienie może zaskoczyć - kto się w nim znalazł?

Przyznano także specjalne wyróżnienia!

Pierwsze miejsce zajął prezydent warszawy Rafał Trzaskowski z KO, AI określiło go jako typ "polityka eksportowego", który świetnie prezentuje się na salonach międzynarodowych. Ma w sobie naturalny luz, który sprawia, że nawet w garniturze nie wygląda sztywno.

Tuż za nim uplasował się prezydent Karol Nawrocki. Jako były bokser i sportowiec wnosi do polityki wizerunek "twardego faceta". Jest postawny, ma zdecydowane rysy twarzy i bije od niego pewność siebie, co dla wielu osób jest synonimem męskiej atrakcyjności.

Podium zamyka Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wicemarszałek Sejmu od lat trzyma wysoką formę. Ma bardzo regularne, niemal chłopięce rysy twarzy, które z wiekiem nabrały powagi. Jest zawsze starannie uczesany i rzadko pozwala sobie na modowe wpadki.

Kto się znalazł poza podium?

Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości zajął czwarte miejsce. Często nazywany "nadzieją młodego pokolenia" prawicy. Wysoki, o nienagannych manierach i bardzo "czystym", profesjonalnym wyglądzie. To typ inteligenta, który dba o detale, co przekłada się na bardzo estetyczny wizerunek w kamerze. Jego styl (według AI) kojarzy się z młodym prawnikiem z Wall Street

Ranking zamyka minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sztuczna inteligencja uznała, że ma szlachetny typ urody, który z wiekiem zyskuje na charakterze. Szef MSZ to definicja "silver foxa" w polskim wydaniu. Bije od niego światowość i pewność siebie człowieka, który niejedno widział i niejedno przeżył.

Specjalne wyróżnienia

Specjalne wyróżnienie otrzymał Sławomir Mentzen za swobodę i "młodzieżowy" urok, który przyciąga tłumy na spotkaniach oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz za stabilny, wzbudzający zaufanie wygląd "dobrego męża i ojca". W naszej galerii zobaczysz najprzystojniejszych polityków według AI:

