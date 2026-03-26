Grzegorz Braun na meczu Polska - Albania. Pokazał się ze znanym mordercą i politykiem

Grzegorz Braun pojawił się na meczu Polska — Albania. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie. Nie jest na nim sam. Na trybuny przyszedł w towarzystwie Stanisława Tymińskiego – byłego kandydata na prezydenta i przedsiębiorcy z Ameryki Południowej. – Wraz z panem Stanisławem Tymińskim & red. Andrzejem Kumorem na Stadionie Narodowym, w oczekiwaniu na rozpoczęcie meczu Polska — Albania, poza kadrem silna reprezentacja" — napisał europoseł. Stanisław Tymiński pojawił się ostatnio w Kanale Zero. Jego obecność w towarzystwie Brauna nie dziwi. Podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim powiedział, że chciałby wystartować w wyborach parlamentarnych z listy Konfederacji Korony Polskiej.

W kolejnym wpisie zamieścił zdjęcie z Januszem Walusiem, znanym mordercą powiązanym z rasistowską organizacją z RPA, skazanym za zabójstwo polityka Chrisa Haniego. – Na rozpoczęcie meczu zdążył Janusz Waluś – pochwalił się skrajnie prawicowy polityk.

March 26, 2026

Janusz Waluś to polski imigrant z RPA, powiązany z ugrupowaniami opowiadającymi się za utrzymaniem apartheidu. Nazywany jest najsłynniejszym polskim zabójcą politycznym. 10 kwietnia 1993 roku zastrzelił jednego z liderów Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej, a zarazem działacza zbrojnego skrzydła Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC). Morderstwo, do którego doszło podczas pierwszych rozmów o zniesieniu polityki segregacji rasowej między prezydentem Willemem de Klerkiem a liderem ANC Nelsonem Mandelą, zaostrzyła napięcia rasowe i sprowokowało gwałtowne zamieszki - przypomina PAP. W 1993 roku Polak został skazany na karę śmierci, natomiast w 2000 roku zamieniono ją na dożywotnie więzienie. W 2022 r. Trybunał Konstytucyjny RPA nakazał przedterminowe zwolnienie Walusia.