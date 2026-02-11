Gwiazdy pojawią się na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt w Sejmie. Ujawniamy szczegóły

Doda, Joanna Krupa i Małgorzata Rozenek-Majdan angażują się w działania na rzecz zwierząt i wezmą udział w posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt. Wszystkie panie od lat działają na rzecz poprawy losu czworonogów.

Doda aktywnie uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych dotyczących ochrony zwierząt, krytykując brak egzekwowania przepisów w schroniskach i podkreślając konieczność sterylizacji, kastracji i czipowania.

Joanna Krupa apeluje o rozsądek i skupienie się na realnej pomocy zwierzętom, jednocześnie potępiając okrutne traktowanie zwierząt i wspierając schroniska oraz akcje edukacyjne.

Według naszych informacji, na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt, gdzie tematem przewodnim będzie „Systemowa kontrola schronisk dla zwierząt”, pojawią się piosenkarka Doda, modelka Joanna Krupa i prezenterka Małgorzata Rozenek-Majdan. Wszystkie panie od lat angażują się w działania na rzecz czworonogów.

Doda wzięła w ostatnim czasie udział w posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji do spraw ochrony zwierząt w Sejmie. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem placówek w Sobolewie i Bytomiu. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, główny lekarz weterynarii Paweł Majer, posłowie oraz kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji prozwierzęcych.

Doda podczas posiedzenia wyraziła swoje zaniepokojenie brakiem egzekwowania przepisów po kontrolach w schroniskach. Podkreśliła, że pomimo interwencji, sytuacja w wielu miejscach nadal jest dramatyczna.

- Mam zdjęcia aktualne z wczoraj, z przedwczoraj. Tam nadal jest dramat. Dzisiaj jest minus 10 [stopni Celsjusza -red], jutro jest minus 15 i wszyscy się cieszą z Sobolewa. A z czego tu się cieszyć? – komentowała.

Doda i Rozenek-Majdan ponownie w Sejmie

30 stycznia 2026 roku w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. Ochrony Zwierząt, na którym ponownie pojawiły się Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan. Obie celebrytki, od dawna zaangażowane w walkę o poprawę losu zwierząt, zabrały głos w debacie. Małgorzata Rozenek-Majdan w swoim przemówieniu pochwaliła działania Dody, podkreślając jej kluczową rolę w nagłośnieniu problemu i zainicjowaniu zmian.

- Wysoka komisjo, nie ma wątpliwości, że wszystkie te słowa, które tutaj padły, wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości na pewno były bardzo potrzebne. To, co wydarzyło się w tych dwóch schroniskach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tylko i wyłącznie dzięki obywatelskim ruszeniom, również przede wszystkim z inicjatywy Dody, to na pewno było bardzo potrzebne – zaczęła swoje przemówienie Rozenek.

Doda dodała, że aby skutecznie rozwiązać problem bezdomności zwierząt, niezbędne są działania takie jak sterylizacja, kastracja i czipowanie.

- To pokazuje, jak bardzo trzeba teraz na te wszystkie rzeczy odpowiadać, ale nic się nie wydarzy, jeżeli nie będzie sterylizacji, kastracji i czipowania. Bardzo się cieszę, bo obywatele po prostu trochę tego nie rozumieją, w jakim tempie komisje się zbierają, jakie jest tempo pracy, co chcemy osiągnąć – kontynuowała.

Joanna Krupa apeluje o rozsądek

Joanna Krupa, znana ze swojego wieloletniego zaangażowania w ochronę zwierząt, podsumowała ostatni tydzień akcji pomocowej w polskich schroniskach. Modelka zaapelowała o powstrzymanie się od hejtu i skupienie się na realnej pomocy.

- Sama bym takich ludzi wzięła i zrobiła im to samo, co oni zrobili zwierzętom. Pierwsza bym się na to zapisała. Ale też musimy pamiętać, że są dobrzy ludzie na świecie – zaznaczyła, nawiązując do informacji na temat kierowników patoschronisk.

Modelka, wykorzystując swoją popularność, od lat nagłaśnia problemy związane z dobrostanem zwierząt. Wspiera schroniska, fundacje prozwierzęce i kampanie edukacyjne. Jej zaangażowanie obejmuje zarówno pomoc finansową, jak i osobisty udział w akcjach społecznych. W ostatnich dniach odwiedziła wiele schronisk w województwie mazowieckim, dostarczając karmę i budy.

