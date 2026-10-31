Halloween - niewinna zabawa czy powód do obaw rodziców? Psycholożki zabrały głos

Halloween w Polsce funkcjonuje jako importowany element popkultury, koncentrujący się na zabawie, co koliduje z głęboko zakorzenionymi polskimi tradycjami obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, poświęconych pamięci zmarłych.

Rosnąca popularność Halloween wywołuje debatę: zwolennicy podkreślają jego integracyjny i kreatywny charakter dla dzieci, natomiast krytycy (zwłaszcza środowiska religijne) widzą w nim zagrożenia światopoglądowe i kulturowe, sprzeczne z polskimi wartościami.

Psycholodzy i pedagodzy zalecają rodzicom świadome podejście do Halloween, sugerując dostosowanie formy zabawy do wieku i wrażliwości dziecka, otwartą komunikację na temat tradycji oraz uczenie szacunku dla różnych postaw, zamiast kategorycznych zakazów.

Halloween wywodzi się z dawnych tradycji celtyckich, jednak we współczesnym wydaniu funkcjonuje przede wszystkim jako element popkultury przeniesiony ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. W Polsce obchody te sprowadzają się głównie do komercyjnych i towarzyskich form: przebierania się za postacie z bajek lub horrorów, organizowania zabaw tematycznych oraz zbierania słodyczy przez dzieci.

Równolegle w tradycji polskiej przełom października i listopada jest czasem poświęconym pamięci o zmarłych. 1 listopada obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych, a 2 listopada Dzień Zaduszny. Wzrost popularności Halloween sprawił, że w przestrzeni publicznej ścierają się dwie odmienne perspektywy na temat tego, jak powinien wyglądać ten okres w kalendarzu.

Zwolennicy i krytycy Halloween

Zwolennicy udziału dzieci w Halloween zwracają uwagę na integracyjny i kreatywny charakter wydarzenia. Dla najmłodszych jest to okazja do wspólnej zabawy z rówieśnikami, rozwijania wyobraźni przy przygotowywaniu strojów oraz przełamywania dziecięcych lęków poprzez oswajanie motywów zazwyczaj kojarzonych ze strachem.

- Halloween to zabawa. Dla dzieci to czas kreatywności, budowania relacji, spędzania czasu z rodzicami, słodycze, proszenie o te słodycze. Myślę, że gdybyśmy zapytali dzieci, czy jest to gloryfikacja śmierci, nie wiedziałyby, o co nam chodzi. One się po prostu bawią - mówiła w rozmowie z PAP psycholog Ada Jakimowicz.

Krytycy Halloween, w tym przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz części środowisk konserwatywnych, wskazują na zagrożenia natury światopoglądowej i duchowej. Zwracają uwagę na spłycanie tematyki śmierci oraz promowanie symboliki związanej z okultyzmem i magią. Wskazują również na bezrefleksyjne przejmowanie obcych kulturowo wzorców, które ich zdaniem stoją w sprzeczności z powagą tradycyjnych polskich świąt.

Wskazówki pedagogiczne

Psycholodzy oraz specjaliści do spraw rozwoju dziecka podkreślają, że wpływ udziału w zabawie zależy od wieku dziecka, formy wydarzenia oraz stopnia zaangażowania rodziców.

W zakresie rozwoju psychicznego najmłodszych dzieci wskazuje się, że zbyt drastyczne rekwizyty czy drastyczne kostiumy mogą wywołać niepokój lub lęki nocne. Z tego powodu pedagodzy zalecają dobieranie łagodnych motywów i dostosowanie formy zabawy do wrażliwości konkretnego dziecka.

Z punktu widzenia wychowawczego eksperci zaznaczają, że sam udział w przebierankach nie wpływa negatywnie na system wartości dziecka, o ile w domu przekazywane są mu jasne zasady moralne. Istotnym elementem wychowawczym jest nauka szacunku dla osób, które nie chcą uczestniczyć w zabawie i nie otwierają drzwi pukającym dzieciom.

- Dzieci nie uczą się okrucieństwa od przebierania się za potwory, podobnie jak nie uczą się medycyny od przebierania się za lekarza …ale z całą pewnością uczą się okrucieństwa od dorosłych, którzy witając poprzebierane w Halloween, roześmiane dzieci w progu własnego domu - wyzywają je, szczują psami albo wrzucają do torebki cukierki z żyletkami i szpilkami - napisała na Facebooku psycholog Justyna Żukowska-Gołębiewska.

W wymiarze światopoglądowym rodzą się pytania dotyczące spójności z wartościami rodzinnymi. W rodzinach kultywujących tradycje religijne rozwiązaniem bywa udział w wydarzeniach alternatywnych, takich jak Bale Wszystkich Świętych, podczas których dzieci przebierają się za postacie historyczne lub aniołów.

Co powinien zrobić rodzic?

Specjaliści są zgodni, że kluczem do podjęcia decyzji przez rodziców jest dialog z dzieckiem i ustalenie wyraźnych granic. Kategoryczne zakazy bez wyjaśnienia przyczyn mogą prowadzić do poczucia wykluczenia wśród rówieśników. Z kolei otwarta rozmowa o znaczeniu poszczególnych tradycji pozwala dzieciom lepiej zrozumieć otaczający je świat i różnorodność postaw społecznych.

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