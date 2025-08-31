Henryka Krzywonos-Strycharska na urodzinach Krystyny Zachwatowicz. „Wyjątkowy wieczór”

- Krystyna Zachwatowicz świętowała swoje urodziny w kameralnym gronie
- Kolacja odbyła się z udziałem przyjaciół i znanych postaci życia publicznego
- Obecna była Henryka Krzywonos-Strycharska, sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych 1980 r.
- Spotkanie miało symboliczny wymiar, łącząc świat kultury i opozycji demokratycznej
- Wydarzenie było także okazją do wspomnień o Andrzeju Wajdzie
Spotkanie z okazji urodzin Krystyny Zachwatowicz
Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych widać jubilatkę w otoczeniu przyjaciół. Krystyna Zachwatowicz, wybitna scenografka i aktorka, od lat pozostaje jedną z ikon polskiej kultury. Jej urodziny stały się okazją do spotkania w kameralnym, ale niezwykle znaczącym gronie.
Obecność Henryki Krzywonos-Strycharskiej
W wydarzeniu wzięła udział Henryka Krzywonos-Strycharska, legendarna działaczka opozycji, sygnatariuszka Gdańskich Porozumień Sierpniowych z 1980 r. i jedna z twarzy walki o wolność w PRL. To właśnie jej wpis na Facebooku ujawnił kulisy uroczystej kolacji.
„Uroczysta kolacja z okazji urodzin Krystyny Zachwatowicz – żony śp. Andrzeja Wajdy” – napisała Krzywonos-Strycharska, publikując serię fotografii.
Uczestnicy i atmosfera
Na zdjęciach z kolacji oprócz jubilatki i Krzywonos-Strycharskiej można zobaczyć także inne znane postaci świata kultury i życia publicznego. Goście pozowali wspólnie do pamiątkowych fotografii, a atmosfera spotkania, jak relacjonują uczestnicy, była ciepła i pełna wspomnień.
Symboliczne spotkanie
Urodziny Krystyny Zachwatowicz, zorganizowane w kameralnym gronie, to nie tylko okazja do świętowania, ale również symboliczne spotkanie przedstawicieli świata kultury i opozycji demokratycznej. Wydarzenie przypomniało, jak wielkie znaczenie dla współczesnej Polski miały zarówno twórczość Andrzeja Wajdy, jak i działalność Henryki Krzywonos-Strycharskiej.
Poniżej galeria zdjęć Henryki Krzywonos-Strycharskiej