Henryka Krzywonos-Strycharska na urodzinach Krystyny Zachwatowicz. „Wyjątkowy wieczór”

To była wyjątkowa uroczystość. W gronie przyjaciół i osób, które od lat odgrywają ważną rolę w polskim życiu społecznym i publicznym. Henryka Krzywonos-Strycharska, jedna z sygnatariuszek Gdańskich Porozumień Sierpniowych 1980 roku, poinformowała o kolacji urodzinowej Krystyny Zachwatowicz, żony zmarłego Andrzeja Wajdy.

Spotkanie z okazji urodzin Krystyny Zachwatowicz

Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych widać jubilatkę w otoczeniu przyjaciół. Krystyna Zachwatowicz, wybitna scenografka i aktorka, od lat pozostaje jedną z ikon polskiej kultury. Jej urodziny stały się okazją do spotkania w kameralnym, ale niezwykle znaczącym gronie.

Obecność Henryki Krzywonos-Strycharskiej

W wydarzeniu wzięła udział Henryka Krzywonos-Strycharska, legendarna działaczka opozycji, sygnatariuszka Gdańskich Porozumień Sierpniowych z 1980 r. i jedna z twarzy walki o wolność w PRL. To właśnie jej wpis na Facebooku ujawnił kulisy uroczystej kolacji.

„Uroczysta kolacja z okazji urodzin Krystyny Zachwatowicz – żony śp. Andrzeja Wajdy” – napisała Krzywonos-Strycharska, publikując serię fotografii.

Uczestnicy i atmosfera

Na zdjęciach z kolacji oprócz jubilatki i Krzywonos-Strycharskiej można zobaczyć także inne znane postaci świata kultury i życia publicznego. Goście pozowali wspólnie do pamiątkowych fotografii, a atmosfera spotkania, jak relacjonują uczestnicy, była ciepła i pełna wspomnień.

Symboliczne spotkanie

Urodziny Krystyny Zachwatowicz, zorganizowane w kameralnym gronie, to nie tylko okazja do świętowania, ale również symboliczne spotkanie przedstawicieli świata kultury i opozycji demokratycznej. Wydarzenie przypomniało, jak wielkie znaczenie dla współczesnej Polski miały zarówno twórczość Andrzeja Wajdy, jak i działalność Henryki Krzywonos-Strycharskiej.

