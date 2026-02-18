Internauci o logo "Centrum": „Przeglądarka została klubem parlamentarnym”.

Internauci na X porównują logo Klubu Parlamentarnego Centrum do znaku przeglądarki internetowej.

W sieci krążą memy i graficzne zestawienia „logo vs. logo”.

Jeden z użytkowników napisał żartobliwie: „Pierwszy raz w historii przeglądarka klubem parlamentarnym”.

„Przeglądarka w Sejmie”? Memowy start Klubu Parlamentarnego Centrum

W polityce symbole mają znaczenie i czasem zaczynają żyć własnym życiem szybciej niż program czy nazwiska. Tak jest w przypadku Klubu Parlamentarnego Centrum, który dopiero staje się rozpoznawalny, a już musi mierzyć się z internetowym skojarzeniem.

Nowy klub szybciej niż komunikat? Na X już działa „Centrum Polska” z logo

Na X pojawiają się wpisy, w których użytkownicy zestawiają logo „Centrum” z logo przeglądarki i dopisują ironiczne komentarze. Jeden z nich brzmi:

„Pierwszy raz w historii przeglądarka klubem parlamentarnym” — i to zdanie błyskawicznie podchwycili inni.

Dlaczego to zadziałało? Internet kocha proste skojarzenia

Mechanizm jest typowy. Polityka ogłasza nową markę, a sieć natychmiast sprawdza, z czym to się kojarzy. Jeśli podobieństwo jest choć trochę „czytelne”, memy robią resztę. Dla części odbiorców to tylko żart, dla innych gotowa łatka, która może przykleić się do projektu na dłużej.

W tle poważniejsza historia: rozpad Polski 2050 i nowe „Centrum”

Warto pamiętać, że viral o logo pojawia się w momencie, gdy scena polityczna żyje przede wszystkim rozpadem Polski 2050 i wyjściem części posłów do nowego klubu. To właśnie ten kontekst sprawia, że każda wpadka wizerunkowa, nawet memiczna, potrafi urosnąć do rangi tematu dnia. W polityce pierwsze wrażenie bywa bezlitosne, jeśli logo dostaje „łatkę” w internecie, temat potrafi wracać przy każdej kolejnej okazji.

