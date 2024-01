Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Komentery Adama Federa

Ja się DUSZĘ! Palą PLASTIKI i BUTY! Smog TRUJE Polaków!

Normy pyłów w Poznaniu, Wrocławiu, czy Krakowie przekroczone o kilkaset procent? To nic niezwykłego! Już nikogo nie dziwi, że w bezwietrzne, mroźne dni te Polskie miasta brylują na liście najbardziej zanieczyszczonych miejscowości na świecie! Ale Popularny Ranking Air Quality Index bierze pod uwagę tylko największe, kilkusettysięczne miasta z całego świata. W ogólnopolskich mediach niewiele mówi się o dramatycznej sytuacji w mniejszych miejscowościach takich jak na przykład Pszczyna, Nowy Targ, czy Nowa Ruda. Adam Feder pojechał z mikrofonem i kamerą do Nowej Rudy właśnie, która nazywana jest polską stolicą smogu. To urokliwe miasteczko, zimą pokryte jest gęstą, smogową „mgłą”. Jak mieszkańcy radzą sobie ze smogiem? Obejrzyjcie Komentery Adama Federa!