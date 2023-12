Jak się ubrać na święta? Wykorzystaj te triki Agaty Dudy! Zrobisz wrażenie nawet na teściowej

Spis treści

Agata Duda stawia w grudniu na czerwień. Z czym ją łączy?

Agata Duda może się pochwalić świetnym gustem. W swoich strojach zazwyczaj łączy klasyczną elegancję z nutką nowoczesności. Prostota i uniwersalność jej stylizacji sprawia, że pierwsza dama może być doskonałym źródłem inspiracji dla pań w każdym wieku. Warto zwrócić uwagę, co żona Andrzeja Dudy nosi w wyjątkowym okresie świąt.

W grudniu Agata Duda często decyduje się na czerwień w różnych odcieniach. Najczęściej wybiera marynarki w tym kolorze, zestawione z czarnymi lub białymi dodatkami. Ten kolor zdecydowanie kojarzy się ze świętami, dzięki czemu sprawdzi się przy wigilijnym stole. Jeśli zaś chodzi o czerwoną sukienkę, Agata Duda paruje ją z dodatkami w neutralnym, beżowym kolorze. Umiar to ważna zasada stylu żony prezydenta!

W galerii poniżej zobaczycie świąteczne stylizacje Agaty Dudy. A dalsza część tekstu pod galerią:

Modowe triki pierwszej damy dla odważnych kobiet. Będziesz wyglądać stylowo!

Dla bardziej odważnych kobiet sprawdzi się inny trik Agaty Dudy, by wyglądać stylowo, a do tego w duchu Bożego Narodzenia. Chodzi o marynarkę czy sukienkę w kratę. Wzór jest na tyle intensywny, że nie trzeba żadnych innych dodatków czy biżuterii, by się wyróżnić! Nie trzeba jednak ograniczać się do wzoru kraty – świetnie sprawdzą się także abstrakcyjne czy kwiatowe printy na gładkim tle.

Dla osób, które nie lubią eksperymentować z kolorami, dobrym rozwiązaniem będzie inny modowy trik Agaty Dudy, czyli czarna sukienka ze złotymi dodatkami lub kolorowym szalem. Czarne sukienki na pierwszej damie mogliśmy też oglądać w zestawieniu z czerwonymi szpilkami.

Bliżej Nowego Roku Agata Duda stawia na blask - brokat i cekiny mile widziane!

Z kolei bliżej Nowego Roku Agata Duda stawia na blask. Proste, długie sukienki ozdobione błyszczącymi elementami czy wręcz całe skrzące się brokatem - to jej częsty wybór w tym okresie. Gdy wybiera takie kreacje, decyduje się na jeden kolor, na przykład złoto czy czerń. Takie kreacje nie wymagają dodatkowych ozdób, dlatego dobiera do nich małe, proste kolczyki. Jeśli błyszcząca suknia to zbyt dużo, można postawić na marynarkę z błyszczącego materiału.

Niżej znajdziecie quiz o Agacie Dudzie. Sprawdźcie, ile o niej wiecie! Powodzenia!

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Dalej