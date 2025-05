i Autor: Super Express Na Polaków padł STRACH!

Komentery Adama Federa

Jak wygra NAWROCKI, będzie WOJNA DOMOWA! Na Polaków padł STRACH! Boję się, że wróci PiS

Rafał Trzaskowski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich, ale jego zwolennicy nie mają powodów do otwierania szampana. Prezydent Warszawy wygrał z minimalną przewagą, a ponad 50% głosów w pierwszej turze zebrali kandydaci konserwatywni. To oznacza, że na faworyta drugiej tury wyborów wyrasta Karol Nawrocki! Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na jeden z warszawskich bazarów i pytał Polaków, czy wierzą, że to kandydat popierany przez PiS zostanie Prezydentem RP i co to oznaczałoby dla Polski?