Jaką żoną naprawdę jest Jolanta Kwaśniewska? Mąż nie ma lekko, znak zodiaku wszystko ujawnia!

Jolanta Kwaśniewska urodziła się 3 czerwca, co oznacza, że jest spod znaku Bliźniąt. Ten znak zodiaku cechuje duża otwartość, towarzyskość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Do tego potrafią być elokwentne i dowcipne, co zresztą doskonale widać w wywiadach z byłą pierwszą damą.

Bliźnięta mają wiele zainteresowań, nie mogą usiedzieć w miejscu i uwielbiają działać. Jolanta Kwaśniewska dała temu wyraz już za czasów sprawowania swojej funkcji, gdy aktywnie angażowała się w wiele akcji charytatywnych. Jednakże potrafią tez być impulsywne i zbyt krytyczne.

Jeśli chodzi o związki, Bliźnięta są bardzo wymagające. Poszukują partnera inteligentnego, który dążą do samorozwoju i nie boją się podejmować nowych wyzwań. Nic dziwnego, że serce Jolanty Kwaśniewskiej skradł przyszły prezydent! Zapewne jednak nie miał lekko, bowiem Bliźnięta to bardzo aktywny znak zodiaku, który szuka partnera zdążającego dotrzymać mu kroku, co nie zawsze bywa łatwe. Do tego Bliźnięta nie znoszą nudy! W ich życiu ciągle coś musi się dziać. To spore wyzwanie dla osoby, która zdecyduje się na taki związek.

Jak widać Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy doskonale się zgrali. Oboje postawili na życie pełne wyzwań i zmian, a na nudę na pewno nie mogli narzekać! Świetnie sprawdzili się w roli głów państwa, a Polacy na ogół do dziś darzą ich ogromną sympatią.

