Janusz Kowalski przeprowadzi kontrolę poselskę w WOŚP? Chce rozliczać "każdą złotówkę"

Przerażające, co Marianna Schreiber usłyszała od posłanki w Sejmie. To się wydarzyło na stołówce

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski zapowiedział, że w najbliższy wtorek (28 stycznia) o godzinie 10 przeprowadzi kontrolę poselską w siedzibie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. We wpisie opublikowanym na platformie X parlamentarzysta poinformował, że zamierza "ustalić, co się dzieje z pieniędzmi dla powodzian". Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku szef WOŚP Jerzy Owsiak zapowiedział przekazanie przez fundację 40 mln zł na pomoc powodzianom. - Jerzy Owsiak zamiast ujawnić faktury i wyciągi z kont wysyła do posłów pisma-straszaki. Ale skoro zostałem wywołany do tablicy to odwiedzę siedzibę WOŚP z kontrolą poselską, aby ustalić gdzie są pieniądze dla powodzian i dlaczego zbiórki rozliczane są przez kilka lat - poinformował.

Zobacz: Sensacyjne wyniki sondażu prezydenckiego! Karol Nawrocki otwiera szampana!

- W poniedziałek wyślę do fundacji Jerzego Owsiaka listę dokumentów o których okazanie będę wnosił. Każda złotówka Polaków musi być rozliczona transparentnie. Ufam, że Jerzy Owsiak profesjonalnie przygotuje się do mojej kontroli poselskiej – faktury, umowy, przelewy i wyciągi z konta bankowego. Jestem przekonany, że pan Owsiak jeżeli nie ma niczego do ukrycia pokaże jak zarządził pieniędzmi przeznaczonymi dla powodzian – wyjaśniał w swoim wpisie poseł. - Jeżeli Państwo mają dla mnie wskazówki, podpowiedzi, rekomendacje co do pytań proszę o wysłanie e-mail na adres: [email protected] - dodał.

W późniejszym wpisie Kowalski uściślił, że będzie domagał się między innymi udostępnienia dokumentacji z zakupów sprzętu medycznego oraz umów sponsoringowych i marketingowych, a także odpowiedzi na pytanie, kiedy WOŚP była kontrolowana przez Sanepid i służby skarbowe. - Jestem przekonany, że Jerzy Owsiak podziękuje mi za zarekomendowanie nieznanych wcześniej w jego organizacji standardów transparentności - ironizował.

Przygotowania do poselskiej kontroli w @fundacjawosp idą pełną parą. Z uwagi na Państwa prośby uchylę rabką tajemnicy. Oto niektóre pytania. Jestem przekonany, że Jerzy Owsiak podziękuje mi za zarekomendowanie nieznanych wcześniej w jego organizacji standardów transparentności. pic.twitter.com/n5qpIMGUyf— Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) January 25, 2025

Galeria poniżej: Warszawa. 33 finał WOŚP, światełko do nieba

Sonda Czy wspierasz WOŚP? Tak Nie