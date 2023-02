Janusz Kowalski zaszalał ze strojem na wizji. Słynny projektant ocenił wiceministra

Janusz Kowalski bardzo dba o swoją elegancką prezencję. Choć jego słowa często wywołują spore emocje, jego stylizacje są nadzwyczaj staranne i trudno się do nich przyczepić. Ostatnio jednak wiceminister rolnictwa pokazał się na antenie TVP nie w garniturze, jak zazwyczaj. Postawił na nieco bardziej swobodny wygląd. Spytaliśmy eksperta w dziedzinie mody, Daniela Jacoba Dali, o ocenę stroju polityka. - Janusz Kowalski zazwyczaj zakłada elegancki garnitur jednak tym razem podczas występu w telewizji postanowił założyć zamiast koszuli golf w kolorze musztardowym. Bardzo ciekawe rozwiązanie żeby koszule zamienić na golf – stwierdził stylista. Według niego to dobre rozwiązanie na wizytę w telewizji. - To taka sportowa stylizacja która wciąż nawołuje do elegancji ale już mnie zobowiązującej. Oczywiście nie jest to styl na ważną uroczystość ale do telewizji jak najbardziej – stwierdził Daniel Jacob Dali. Według niego polityk zasłużył na pochwałę! - Janusz zdecydowanie zna się na modzie i jest idealnym przykładem ze moda można się bawić w ciekawy sposób. Kolor golfu rewelacyjny, a dobrana do tego poszetka w trzech barwach nadała całości bardzo oryginalnego wyglądu – podsumował ekspert. Jak widać, polityk może się pochwalić doskonałym wyczuciem stylu!

