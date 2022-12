Jaś Kapela wskazał kolejnego rywala! To megapopularny poseł. Walka stulecia w polskim MMA

Okrutne, co stało się po ślubie Semeniuk i Patkowskiego! Ratował ich Tomasz Lis. Koszmar!

Jaś Kapela w MMA. Bilans walk

Jaś Kapela swoją debiutancką walkę w MMA wygrał w pięknym stylu z Ziemowitem Piastem Kossakowskim. W drugim pojedynku musiał jednak uznać wyższość piosenkarza Skolima. Lewicowy publicysta jednak się nie zraził porażką i dalej ostro trenuje. O swoich przygotowaniach do walk Jaś Kapela mówił m.in. w programie "Politycy od kuchni", gdzie pokazał, jak mieszka. Teraz aktywista znalazł sobie kolejnego rywala. Nie jest to byle jaki gość! Chodzi bowiem o Łukasza Mejzę, byłego wiceministra sportu, odwołanego przez Mateusza Morawieckiego po tzw. aferze Mejzy. Polityk od lat pakuje na siłowni i ćwiczy sporty walki. Na dodatek od Jasia Kapeli jest znacznie cięższy.

Jaś Kapela chce walczyć z Łukaszem Mejzą. Jest odpowiedź

Publicystę wkurzyło wystąpienie Łukasza Mejzy w Sejmie. - Ta zniewaga krwi wymaga. Pośle Mejza za sianie nienawiści wobec mojej osoby z trybuny sejmowej i wzywanie do zbanowania mnie w internecie za głoszenie prawdy o JP2, wyzywam pana na rozwiązanie konfliktu w oktagonie - napisał Jaś Kapela na Twitterze. - Jasiu! Musiałbyś jeszcze z… 3 lewackich koleżków dobrać, aby była równa walka! Nauczyłbym wtedy Waszą czwórkę szacunku do Ojczyzny i polskich bohaterów! - odparł mu Łukasz Mejza. Jaś Kapela jednak się nie wystraszył. Gdy jeden z internautów zaczął wątplić w wygraną aktywisty, ten odparł krótko. - Ty chyba nie znasz siły brazylijskiego jujitsu. Jak wejdę, to już po nim - zapowiedział.

W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka Jaś Kapela

Jasiu! Musiałbyś jeszcze z… 3 lewackich koleżków dobrać, aby była równa walka! 😎 Nauczyłbym wtedy Waszą czwórkę szacunku do Ojczyzny i polskich bohaterów! 🇵🇱— Łukasz Mejza 🇵🇱 (@lukaszmejza) December 15, 2022