W sobotę w katedrze na Wawelu obyło się wielkie świętowanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, czyli jubileusz 50 lat kapłaństwa duchownego. Z tej okazji do Krakowa zjechało wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Na hucznej uroczystości Jędraszewskiego nie zabrakło prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Na Wawelu nie zabrakło też szefa rządu Mateusza Morawieckiego oraz byłej premier, europosłanki PiS Beaty Szydło. Byli też inni. W kościelnych ławach zasiedli wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki oraz sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Na uroczystości nie zabrakło również rodziców prezydenta Andrzeja Dudy, czyli Jana Tadeusza Dudy, który jest krakowskim samorządowcem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz jego żony Janiny Milewskiej-Dudy. W obchodach jubileuszu brał też udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Ze strony kościelnej w uroczystym 50-leciu święceń kapłańskich Jędraszewskiego brali też udział licznie zgromadzeni duchowny, w tym kardynał Stanisław Dziwisz czy abp. Stanisław Gądecki.

Dzisiaj, kiedy w tej przesławnej Katedrze na Wawelu obchodzę 50. rocznicę święceń kapłańskich, wszystko to brzmi wprost niewiarygodnie. Tym bardziej budzi się we mnie ogromne poczucie pokory, a przede wszystkim trudnej do wyrażenia wielkiej wdzięczności wobec Boga, który w swojej Opatrzności zechciał mnie powołać i wybrać na wyłączną służbę dla Siebie i swego Kościoła – mówił abp Marek Jędraszewski na zakończenie uroczystości złotego jubileuszu.