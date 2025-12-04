Jedyny wspólny wywiad Marty Kaczyńskiej i Marcina Dubienieckiego. Ujawnili wiele szczegółów

Marta Kaczyńska i Marcin Dubieniecki poznali się na imprezie dla aplikantów, a ich pierwsze spotkanie było „gromem z jasnego nieba”.

Pierwsze spotkanie Marty Kaczyńskiej i Marcina Dubienieckiego miało miejsce na imprezie dla aplikantów. Oboje zgodnie wspominali to wydarzenie w wywiadzie dla "Gali" z 2010 roku.

- Darłówek, stół do gry w karty, w Black Jacka - tak opisał okoliczności ich poznania.

Przyznał też, że Marta od razu zrobiła na nim ogromne wrażenie, choć starał się tego nie okazywać.

- Nie należę do osób, które się spalają w kontaktach. Marta zrobiła na mnie niebywałe wrażenie, ale w życiu nie pokazałbym jej jak wielkie - opowiadał.

Marta Kaczyńska, która wówczas przechodziła trudny okres po rozwodzie, nie szukała nowego związku. Jednak spotkanie z Dubienieckim zmieniło jej perspektywę.

- Nie byłam w najlepszej formie psychicznej. Jedyne, czego chciałam, to stamtąd uciekać. W pewnym momencie zobaczyłam, że ktoś się do mnie uśmiecha. I nad tym stołem nasze spojrzenia się skrzyżowały... To było niesamowite. Muszę powiedzieć, że to był grom z jasnego nieba - mówiła prawniczka.

W tym czasie Marta Kaczyńska samotnie wychowywała córkę Ewę po rozstaniu z Piotrem Smuniewskim.

Reakcja Lecha Kaczyńskiego

Relacja Marty i Marcina potoczyła się błyskawicznie. Lech Kaczyński, ojciec Marty, początkowo podchodził do tej znajomości z rezerwą, dając jej zaledwie dwa tygodnie. Jednak zakochani zaskoczyli wszystkich, podejmując decyzję o wspólnym dziecku.

Marcin Dubieniecki opowiadał o spotkaniu z prezydentem.

- Dobrze, że prezydent trzymał wtedy w ręku szklankę z wodą, bo przez chwilę nie mógł powietrza złapać. Po chwili powiedział: Skończ z tym prezydentem. Jesteś naszym synem - opowiadał.

W innym wywiadzie, dla "Vivy!", Marta Kaczyńska przyznała, że jej ojciec początkowo uważał Marcina za "nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie". Z czasem jednak przekonał się do zięcia, nie zważając na fakt, że teść Kaczyńskiej był politykiem SLD.

- Marta nie miała rozwodu z pierwszym mężem, który od niej wcześniej odszedł i założył rodzinę - mówił Marcin Dubieniecki.

Relacje Marty Kaczyńskiej i Marcina Dubienieckiego

Mimo tych komplikacji i rad, by nie afiszowali się z uczuciem, para postawiła wszystko na jedną kartę. W dalszej części wywiadu dla "Gali" para opowiadała o swojej wizji rodziny. Marta określiła ich rodzinę jako "włoską", co sugerowało temperamentne relacje. Marcin Dubieniecki natomiast wyznał, że jest tradycjonalistą.

- Ciężko byłoby mi zaakceptować żonę, która pracuje w pełnym wymiarze - stwierdził.

Marta Kaczyńska przytaknęła, a następnie odniosła się do swojego poprzedniego małżeństwa.

- To było bardzo niedojrzałe. Nie byliśmy ze sobą szczęśliwi. Poza tym bardzo się zawiodłam. Ten etap uważam za zamknięty - oceniła.

