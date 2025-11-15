Co dziś robi Marta Kaczyńska? Co z jej karierą prawniczą?

Córka śp. pary prezydenckiej.

Całe życie związana z Sopotem i Trójmiastem.

Wpisana na listę adwokatów, ale nieeksponująca aktywnej praktyki.

Felietonistka „Sieci”, komentująca sprawy społeczne i etyczne.

Matka trójki dzieci, unikająca rozgłosu.

Dorastała na Pomorzu. „Tu jest mój dom”

Marta Kaczyńska od urodzenia związana jest z Trójmiastem. To właśnie tu, w Gdańsku i Sopocie, upłynęło jej dzieciństwo, młodość i dorosłe życie. Choć jej ojciec, śp. Lech Kaczyński, pełnił najwyższe funkcje państwowe, ona sama nigdy nie przeniosła swojego centrum życiowego do Warszawy. Miejsce, w którym dorastała, pozostało jej naturalnym środowiskiem. Po studiach prawniczych i aplikacji wróciła do Sopotu, gdzie zamieszkała na stałe.

Kariera prawnicza, która nie stała się pierwszym planem

Kaczyńska ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim i zdała aplikację adwokacką. Formalnie figuruje w rejestrze adwokatów (nr wpisu GDA/Adw/1624). To oznacza, że ma pełne kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Jednak brakuje informacji i publicznych doniesień, by prowadzenie spraw klientów było dziś jej głównym zajęciem. Nie pojawia się w głośnych procesach, nie udziela komentarzy jako prawniczka, nie występuje w mediach jako ekspertka prawa. Dlatego można powiedzieć, że jest adwokatką z uprawnieniami, ale nie eksponuje aktywnej praktyki zawodowej.

Felietonistyka i życie prywatne. To one dominują dziś

Od lat współpracuje z tygodnikiem „Sieci”, gdzie publikuje felietony poruszające kwestie społeczne, moralne i kulturowe. Jest to jej najbardziej widoczna aktywność zawodowa.

A na co dzień? Sopot, morze, dom, dzieci. Jest mamą trojga dzieci i to właśnie rola rodzinna jest dla niej najważniejsza. Unika eventów, premier, wywiadów, kamer. Jej profil medialny jest wyjątkowo stonowany jak na tak znane nazwisko.

Pamięć o rodzicach. Uroczystości, na których zawsze się pojawia

Choć nie uczestniczy w życiu politycznym, regularnie bierze udział w uroczystościach rocznicowych związanych z katastrofą smoleńską i wspomnieniem śp. Lecha i Marii Kaczyńskich. Robi to konsekwentnie od lat, jednak zawsze w sposób dyskretny, bez długich wystąpień czy politycznych deklaracji.

Dlaczego Marta Kaczyńska wciąż budzi takie zainteresowanie?

Bo jest symbolem kilku światów naraz:

nazwiska, które zdominowało polską politykę XXI wieku,

pokolenia Kaczyńskich, które nie weszło do polityki,

osoby znanej, a jednocześnie chroniącej prywatność,

adwokatki, która zawodowo stoi raczej obok polityki niż w jej centrum,

córki śp. pary prezydenckiej, której obecność ma wymiar symboliczny.

Jej dyskrecja i rzadkie wystąpienia sprawiają, że każdy jej publiczny gest przyciąga uwagę.

Co dziś robi Marta Kaczyńska?

Żyje w Sopocie, wychowuje dzieci, pisze felietony i pozostaje osobą publiczną, ale nie polityczną. Ma pełne uprawnienia adwokackie, lecz nie promuje się jako aktywnie praktykująca adwokatka. Jest obecna wtedy, gdy chodzi o pamięć o rodzicach i wtedy jej obecność nabiera szczególnej symboliki. Od długiego czasu w mediach społecznościowych można zobaczyć jej publikacje w postaci artystycznych fotografii pejzaży, przyrody i wycieczek. To jej nowa pasja.

