Co dziś robi Marta Kaczyńska? Co z jej karierą prawniczą?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-15 17:30

Marta Kaczyńska, córka śp. Lecha i Marii Kaczyńskich, od lat żyje z dala od polityki i medialnych emocji. Choć formalnie jest adwokatką wpisaną na listę adwokatów, w ostatnich latach jej aktywność zawodowa koncentruje się głównie na felietonistyce i życiu rodzinnym w Sopocie. Jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w Trójmieście, a jednocześnie jedna z najbardziej dyskretnych, wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Jak wygląda jej codzienność i dlaczego mimo upływu lat pozostaje ważną postacią w życiu publicznym?

Marta Kaczyńska

i

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Marta Kaczyńska
  • Córka śp. pary prezydenckiej.
  • Całe życie związana z Sopotem i Trójmiastem.
  • Wpisana na listę adwokatów, ale nieeksponująca aktywnej praktyki.
  • Felietonistka „Sieci”, komentująca sprawy społeczne i etyczne.
  • Matka trójki dzieci, unikająca rozgłosu.

Dorastała na Pomorzu. „Tu jest mój dom”

Marta Kaczyńska od urodzenia związana jest z Trójmiastem. To właśnie tu, w Gdańsku i Sopocie, upłynęło jej dzieciństwo, młodość i dorosłe życie. Choć jej ojciec, śp. Lech Kaczyński, pełnił najwyższe funkcje państwowe, ona sama nigdy nie przeniosła swojego centrum życiowego do Warszawy. Miejsce, w którym dorastała, pozostało jej naturalnym środowiskiem. Po studiach prawniczych i aplikacji wróciła do Sopotu, gdzie zamieszkała na stałe.

Tajemnica Kosiniaka-Kamysza! Nie zawsze jego rodzina nosiła to nazwisko. Zaskakująca prawda, o której się nie mówi

Kariera prawnicza, która nie stała się pierwszym planem

Kaczyńska ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim i zdała aplikację adwokacką. Formalnie figuruje w rejestrze adwokatów (nr wpisu GDA/Adw/1624). To oznacza, że ma pełne kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu. Jednak brakuje informacji i publicznych doniesień, by prowadzenie spraw klientów było dziś jej głównym zajęciem. Nie pojawia się w głośnych procesach, nie udziela komentarzy jako prawniczka, nie występuje w mediach jako ekspertka prawa. Dlatego można powiedzieć, że jest adwokatką z uprawnieniami, ale nie eksponuje aktywnej praktyki zawodowej.

Felietonistyka i życie prywatne. To one dominują dziś

Od lat współpracuje z tygodnikiem „Sieci”, gdzie publikuje felietony poruszające kwestie społeczne, moralne i kulturowe. Jest to jej najbardziej widoczna aktywność zawodowa.

A na co dzień? Sopot, morze, dom, dzieci. Jest mamą trojga dzieci i to właśnie rola rodzinna jest dla niej najważniejsza. Unika eventów, premier, wywiadów, kamer. Jej profil medialny jest wyjątkowo stonowany jak na tak znane nazwisko.

Pamięć o rodzicach. Uroczystości, na których zawsze się pojawia

Choć nie uczestniczy w życiu politycznym, regularnie bierze udział w uroczystościach rocznicowych związanych z katastrofą smoleńską i wspomnieniem śp. Lecha i Marii Kaczyńskich. Robi to konsekwentnie od lat, jednak zawsze w sposób dyskretny, bez długich wystąpień czy politycznych deklaracji.

Dlaczego Marta Kaczyńska wciąż budzi takie zainteresowanie?

Bo jest symbolem kilku światów naraz:

  • nazwiska, które zdominowało polską politykę XXI wieku,
  • pokolenia Kaczyńskich, które nie weszło do polityki,
  • osoby znanej, a jednocześnie chroniącej prywatność,
  • adwokatki, która zawodowo stoi raczej obok polityki niż w jej centrum,
  • córki śp. pary prezydenckiej, której obecność ma wymiar symboliczny.

Jej dyskrecja i rzadkie wystąpienia sprawiają, że każdy jej publiczny gest przyciąga uwagę.

Co dziś robi Marta Kaczyńska? 

Żyje w Sopocie, wychowuje dzieci, pisze felietony i pozostaje osobą publiczną, ale nie polityczną. Ma pełne uprawnienia adwokackie, lecz nie promuje się jako aktywnie praktykująca adwokatka. Jest obecna wtedy, gdy chodzi o pamięć o rodzicach i wtedy jej obecność nabiera szczególnej symboliki. Od długiego czasu w mediach społecznościowych można zobaczyć jej publikacje w postaci artystycznych fotografii pejzaży, przyrody i wycieczek. To jej nowa pasja.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Kaczyńska w Sejmie na zaprzysiężenie Nawrockiego

Sejm. Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego
13 zdjęć
ARESZT DLA ZIOBRY? CO ZROBI PREZYDENT? RIGAMONTI I ŻÓŁCIAK KOMENTUJĄ | BIEDRZYCKA EXPRESSEM
Sonda
Czy lubisz Martę Kaczyńską?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA KACZYŃSKA