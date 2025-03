Jest ultrakolarką. W 12 dni chce pokonać 4600 kilometrów

Ojciec Sławomira Mentzena to bardzo znany człowiek. Zaskakujące, kim jest!

Rower towarzyszy Anecie od zawsze, dając jej niezależność i wolność, ucząc pokory, determinacji i wytrwałości. Dla niej rower to nie tylko sport, to pasja, hobby i coś, czego nie musi robić, ale bardzo lubi i zawsze znajduje na to czas. "Rower towarzyszy mi od zawsze, daje niezależność i wolność, którą kocham, uczy pokory, determinacji i wytrwałości" - mówi nasza rozmówczyni w najnowszym odcinku podcastu "Polska na Ucho".

Ambitny plan

Przed Anetą kolejne wyzwanie. Weźmie udział w ultramaratonie rowerowym przez Stany Zjednoczone, podejmując rywalizację z najmocniejszymi ultrakolarkami i ultrakolarzami na świecie. Jeśli się uda, Lędzinianka będzie pierwszą Polką, która pokona Race Across America. Do pokonania na rowerze w 12 dni jest ponad 4600 kilometrów.

Aneta Lamik jest typem wojownika, więc jak jest coś trudnego, to wtedy potrafi się zmobilizować. Mobilizacja to w każdym sporcie słowo klucz, a ultrakolarki i kolarze potrzebują jej podwójnej dawki. Już sam start w amerykańskim ultramaratonie rowerowym to dla Anety ogromna szansa i wyróżnienie. Najbardziej cieszy ją możliwość wystartowania jako pierwsza Polka w historii tego wyścigu.

Odkrywać nowe

Sukcesy sportowe nie byłyby możliwe bez umiejętności powiedzenia sobie stop, kiedy jest to konieczne, ale to przychodzi z czasem. Takie przeciąganie też nie wpływa dobrze. Tego się już nauczyła i wie, że czasami krótszy trening albo nawet rezygnacja z niego przynosi lepsze efekty po regeneracji niż takie przeciąganie. Aneta podkreśla, że lubi wychodzić ze swojej strefy komfortu i odkrywać nowe możliwości. Szuka wyzwań i okazji, by działać poza schematami, a w ultrakolarstwie, oprócz siły mięśni, niezbędna jest determinacja i silna głowa oraz umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami i zdarzeniami.

Rower to wolniejsze odkrywanie, głębsze poznawanie, wolność wyboru, niezależność, samowystarczalność