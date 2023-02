Polski zakonnik widzi w Jezusie duch wolnościowca

Ojciec Adam Szustak znany jest z oryginalnego podejścia do spraw religii, Kościoła i wiary. Duchowny prowadzi w serwisie YouTube vloga pod nazwą "Nocny Vlog" na kanale Langusta na palmie, który zgromadził już niemal 900 tys. subskrybentów! Ostatniemu nagraniu przysłuchał się katolicki portal Deon.pl. W materiale wideo znalazł się bardzo ciekawy fragment, w którym ojciec Adam Szustak mówi nie tylko o sobie, lecz także o Jezusie Chrystusie. - Jest we mnie ogromny duch wolnościowca. Jestem od urodzenia hipisem, abnegatem, anarchistą i jestem przekonany, że to jest cecha bardzo biblijna. Widzę ją w bardzo wielu bohaterach Biblii, przede wszystkim w Jezusie - stwierdził polski zakonnik. Jego wniosek może przyciągnąć do Boga wiele osób, które do tej pory widziały w Jezusie srogiego Pana Boga, kogoś, kto ciągle by chciał czegoś zakazywać.

Ojciec Adam Szustak o ograniczeniu w wolności

Dominikanin zdradził, że poczuł tęsknotę za tym, żeby żyć jako "człowiek wolny". - Oczywiście to wszystko jest w sercu, jakiekolwiek ograniczenia zewnętrzne nie są w stanie zatrzymać ducha człowieka, ale jest we mnie ogromna tęsknota za przestrzenią, za niezobowiązującymi decyzjami, które można podejmować. Zaraz pewnie część z was się oburzy i powie, że to jest takie egoistyczne, że tak mogę, bo nie mam rodziny - zwrócił uwagę ojciec Adam Szustak zaraz i dodał, że w wolności są pewne ograniczenia. Wspomniał o jednym uczuciu. - Uważam, że jedyna rzecz, która może i powinna ograniczać naszą wolność, to jest nasza miłość do konkretnego człowieka w rodzinie czy człowieka, któremu się służy. Jeśli wolność wygrywa z miłością, to nie jest wolność, ale samowola i szukanie siebie - podkreślił dominikanin.

