Prywatne życie Joachima Brudzińskiego: piękna żona i troje dzieci

Joachim Brudziński od lat jest w związku małżeńskim z Arlettą. Polityk poznał swoją przyszłą żonę jeszcze, gdy ona była studentką polonistyki na Uniwersytecie Szczecińskim. W tamtych czasach Brudziński żeglował, bo był marynarzem i właśnie w czasach narzeczeństwa popłyną w swój ostatni rejs. Kiedyś w wywiadzie dla "Wprost" pani Arletta Brudzińska została zapytana, czy nie obawiała się, że jej ukochany będzie miał w każdym porcie dziewczynę. - Nie. Tego się nie bałam. To zdecydowanie nie taki typ człowieka. Jest tak samo wierny w miłości, jak i w polityce. Jedna kobieta, jedna partia - śmiała się żona polityka PiS. Brudziński z żoną w czasie małżeństwa doczekali się trojga dzieci: dwóch starszych córek Jagienki i Kalinki oraz młodszego synka Ignacego, którego, gdy był malutki, zabawiał nawet sam Jarosław Kaczyński, który z Brudzińskim zna się od lat. Bywa, że polityk zabiera prezesa na wspólne łowienie ryb.

Żona Brudzińskiego o Jarosławie Kaczyńskim. Ważne słowa

Jarosława Kaczyńskiego prywatnie zna też dobrze pani Brudzińska: - Jest ciepłym, miłym, szarmanckim człowiekiem. Jest prawdziwym erudytą, co słychać w jego wypowiedziach (...). To strasznie przykre, że jego odbiór jest zupełnie inny. Robią z niego zajadłego człowieka. To nieprawdziwy obraz. Myślę, że wynika on z nagonki - mówiła w rozmowie z tygodnikiem "Wprost" w 2016 roku.W tej samej rozmowie Arletta Brudzińska była pytana o to, dlaczego jej mąż nie trafił do rządu: - To był jego wybór i jego decyzja. Zależało mu na tym, by dalej odpowiadać za struktury partyjne i dlatego poprosił Jarosława Kaczyńskiego, by dalej mógł pozostać jego bliskim współpracownikiem w centrali partii. Joachim prowadził partię przez długi czas, świetnie ją zna, jest dobrym organizatorem i w tym się spełnia. A ja nie mam ambicji, żeby być panią premierową (śmiech). Poza tym przypomnę, że mąż został wicemarszałkiem, to wielki zaszczyt i wszyscy jesteśmy z niego bardzo dumni - odpowiedziała.

Piękna żona Brudzińskiego. Kim jest z zawodu Arletta Brudzińska?

Brudziński czasem chwali się piękną żoną w sieci. Na Facebookowym koncie polityka można odszukać jej zdjęci. Pani Arletta to kobieta o ciemnych oczach i długich, ciemnych włosach, nich dziwnego, że taką urodą zachwyciła polityka - KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ ROMANTYCZNE ZDJĘCIA MAŁŻONKÓW. Żona Brudzińskiego z zawodu jest nauczycielką, uczyła języka polskiego w jednej ze szczecińskich szkół. W 2011 roku w rozmowie z Gazetą Wyborczą wyznała, że bardzo lubi swój zawód, czyli mówienie do uczniów, co przekłada się na życie domowe: - Moim skrzywieniem zawodowym jest gadulstwo. Mąż wraca późno, chciałby odpocząć, a ja stale gadam. Ale ja muszę się wygadać po całym dniu spędzonym tylko z dziećmi - mówiła szczerze.