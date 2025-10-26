Joanna i Jacek Kurscy zrobili furorę. Skradli show na weselu „Kurzopków”

Joanna i Jacek Kurscy bawili się na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, które przyciągnęło prawdziwą śmietankę show-biznesu. Para pojawiła się w znakomitych humorach, a nagranie z ich wspólnego tańca podbiło sieć. Różowa suknia Joanny i jej luz na parkiecie stały się jednym z najczęściej komentowanych momentów nocy.

Kurscy na parkiecie. „Joanny zrobiły mi dzień”

Jacek Kurski zamieścił w mediach społecznościowych film z wesela, na którym razem z żoną dają się ponieść rytmowi muzyki.

„Bawiłem się wczoraj z moją Joanną na weselu i nie śledziłem co próbowano uszyć w sieci po interesującym skądinąd panelu konwencji @pisorgpl #MyŚląskPolska nt mediów publicznych w Katowicach. Widzę, że rozrzut jest szeroki: od @JoannaLichocka upominała Kurskiego do Lichocka składa hołd Kurskiemu. Oceńcie sami. Ja wybieram hołd. Joanny zrobiły mi dzień 😘”

Na nagraniu widać, jak Joanna Kurska w długiej różowej sukni i sportowych butach tańczy z mężem przy ściance stylizowanej na okładkę „Vogue Wedding”. Całość wygląda jak scena z hollywoodzkiego filmu, z dużą dawką luzu, humoru i małżeńskiej sympatii.

Ślub, który przyciągnął gwiazdy

Wesele „Kurzopków” odbyło się w luksusowym hotelu w woj. lubelskim i zgromadziło blisko 140 gości. Byli tam m.in. Agnieszka i Grzegorz Hyży, Katarzyna Cichopek z rodziną, Marcin Hakiel, a także znane twarze mediów i sceny politycznej.

Kurscy, którzy nieczęsto pojawiają się na imprezach show-biznesowych, tym razem w pełni dali się porwać zabawie. Według relacji świadków i nagrań opublikowanych przez gości, para nie schodziła z parkietu.

Wzruszający gest Marty Nawrockiej dla chorego chłopca. Pierwsza dama zaskoczyła w Lublinie

Styl Joanny Kurskiej zachwycił fanów

Internauci zwrócili uwagę na styl Joanny Kurskiej – różową, zwiewną suknię, w której wyglądała jak z filmu o Audrey Hepburn. Gdy taniec nabrał tempa, zamieniła szpilki na białe sneakersy, pokazując, że styl i wygoda mogą iść w parze.

Z polityki na parkiet

Choć Jacek Kurski przez lata był kojarzony z powagą i medialnymi sporami, nagranie z wesela pokazuje jego zupełnie inną stronę. Uśmiechnięty, rozluźniony i wyraźnie zakochany w żonie – taki obraz byłego prezesa TVP przyciągnął tysiące wyświetleń.

Wideo z tańca szybko zaczęło krążyć po internecie, a hasztag #KurzopkiWedding stał się jednym z najczęściej wyszukiwanych tego dnia.

