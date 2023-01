Joanna Senyszyn miała psa, który uwielbiał alkohol! "W pijackim widzie lubił..." [Wideo]

Franek Broda przyznaje, że jest osobą homoseksualą biromantyczną. Wyjaśnił, co to znaczy

Pies Joanny Senyszyn pił alkohol. Nauczyli go marynarze

Joanna Senyszyn kocha zwierzęta. Obecnie jednak muszą wystarczyć jej drewniane okazy, które przywozi z różnych części świata. Przewodnicząca koła parlamentarnego PPS ma m.in. pokaźną kolekcję... kaczek. Na półkach w domu posłanki znajdziemy także wielbłądy, lamparty, słonie i wiele innych egzotycznych zwierząt. W przeszłości Joanna Senyszyn miała prawdziwe psy. Czworonogi były przy niej od najmłodszych lat. Jednego z nich przyniósł tata przyszłej profesor, który był marynarzem, prosto ze statku. Był to kundelek o imieniu Kukuś. Miał jednak jedną wadę. - Niestety lubił popijać alkohol, widocznie to marynarze nauczyli go tego w czasie rejsu. Jeśli tylko mu się gdzies udało znaleźć alkohol, to pił - wspomina Joanna Senyszyn w programie "Politycy od kuchni".

Pies Joanny Senyszyn w pijackim widzie wychodził na parapet

Okazja do "dawania sobie w palnik" była na przykład wtedy, rodzice parlamentarzystki grali w brydża. - Przy stoliku grali, a na dole stawiali kieliszki z likierem. Kukuś to wypijał, a potem w pijanym widzie lubił wychodzić przez lufcik na parapet na pierwszym piętrze. Cała rodzina bała się, że pies spadnie, ale on dobrze się trzymał - opowiada Joanna Senyszyn. Gdy Kukuś zdechł, mama profesor kupiła pekińczyka. - On już nie popijał. Były miły i przyjazny. Niektórzy mówią, że ta rasa jest złośliwa. Ja uważam, że z psami to jest jak z ludźmi - jedni są złośliwi, inni mili. Nie jest to związane ani z rasą, ani z wyglądem - kwituje przewodnicząca koła parlamentarnego PPS.

W naszej galerii zobaczysz gorące zdjęcia Joanny Senyszyn z sanatorium. Poniżej znajdujesz się wideo, w którym posłanka PPS opowiada o swoim psie, który uwielbiał alkohol

