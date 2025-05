Joanna Senyszyn pamięta o maturzystach. "Nie lękajcie się"

Kim jest żona Sławomira Mentzena? Co o niej wiemy?

Maturzyści zaczną w poniedziałek (5 maja) maturalny maraton. Na pierwszy ogień, jak zawsze: matura pisemna z języka polskiego. Punktualnie o godzinie 9 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym. Uczniowie będą mieli 240 minut na rozwiązanie arkusza i napisanie wypracowania. - Dziś - 5 maja 2025 r. - rozpoczyna się #matura2025. O 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia! - napisała w poniedziałek (5.05.25) Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jak zawsze o maturzystach i ich zmaganiach pamiętają politycy. Życzenia powodzenia przesłał maturzystom prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Dudą, publikując w sieci wpis: -

Drodzy Maturzyści! Razem z Agatą doskonale wiemy, ile pracy włożyliście w przygotowania i wiedzcie, że myślami jesteśmy z Wami. Wasi rodzice i nauczyciele również przeżywają te chwile i wspierają Was całym sercem. Zaufajcie własnej wiedzy i bądźcie pewni swoich umiejętności. Wierzymy w Was i z całego serca trzymamy kciuki. Powodzenia!

Nie zapomniał o nich też premier Donald Tusk: - Hej, maturzyści, zero paniki proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości😀jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Trzymam za Was kciuki!❤️.

Pamiętała o maturzystach także Joanna Senyszyn, królowa sieci i memów, która poczuciem humoru zdobyła serca Polaków po przedwyborczych debatach. Senyszyn postawiła na życzenia w swoim stylu. Na Instagramie umieściła wpis: - Kochani maturzyści, nie lękajcie się! Moja imperatorska moc jest z Wami! Wygramy maturę i wybory - napisała.

Do wpisu dodał zdjęcie: montaż przedstawiający ją na tle okładki dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicz "Matka". Dlaczego? Joanna Senyszyn kilka dni temu w rozmowie z Polsat News ogłosiła, że chce jeśli nie zostanie prezydentem, to już ma konkretne plany na przyszłość. Ma zamiar założyć nowe ugrupowanie polityczne i będzie jego "matką":

Myślę, że będę matką nowej formacji, lewicowo-ludowej, dlatego, że również polscy rolnicy nie mają w tej chwili reprezentacji w Sejmie. Ale to już muszą ją tworzyć tak 40-latkowie. Ja będę matką, która będzie nad nimi czuwać, nie pozwoli zrobić krzywdy i będzie dbała, żeby się rozwijali - zapowiedziała

