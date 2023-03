Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy mają swoje figury woskowe! Podobni?

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy już od dawna nie zajmują stanowiska pierwszej pary RP, nie zajmują się też zawodowo polityką. Mimo to cieszą się dużą sympatią wśród Polaków, a Jolanta Kwaśniewska nadal dla wielu jest wzorem elegancji i stylu. Każdy, kto chciałby ich zobaczyć z bliska, może odwiedzić Polonia Wax Museum w Krakowie, gdzie mają swoje figury woskowe. Aleksander Kwaśniewski ubrany jest w elegancki garnitur i niebieski krawat, z kolei Jolanta Kwaśniewska nosi czarną sukienką, czarne rajstopy i szare buty na obcasie. Do tego dobrano jej pasującą do krawata męża niebieską apaszkę. Była pierwsza dama trzyma męża pod rękę, a na ich twarzach widnieje delikatny uśmiech. Trzeba przyznać, że postarano się o każdy szczegół! Nawet fryzura Jolanty Kwaśniewskiej wygląda bardzo autentycznie. Nie zapomniano też o jej smukłych nogach, które wyeksponowano dzięki strojowi do kolan! Jak się wam podobają figury woskowe Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich?

W naszej galerii poniżej możesz zobaczyć Jolantę Kwaśniewską na starych zdjęciach.

