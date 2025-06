Jolanta Kwaśniewska zwróciła się do przyszłej pierwszej damy. Ma jedną radę

Jeszcze do niedawna życie Marty Nawrockiej było zupełnie normalne: praca, sprawy rodzinne, mąż i dzieci. Ale to wszystko za chwilę bardzo się zmieni! To wszystko za sprawą wygranej jej męża, Karola Nawrockiego, w wyborach prezydenckich 2025. Od sierpnia Marta Nawrocka zostanie pierwszą damą. To będzie dla niej zupełnie nowa rola, do której będzie musiała się przygotować. Wszak jak o żona prezydenta będzie mu towarzyszyć w zagranicznych wyjazdach, wielkich uroczystościach, przyjmowaniu głów innych państw.

SPRAWDŹ: Marta Nawrocka cała na biało na Zamku Królewskim. Ale to buty zwracają uwagę! [ZDJĘCIA]

Marta Nawrocka niebawem zostanie pierwszą damą

To wszystko łączy się ze znajomością etykiety, protokołu dyplomatycznego. Wiadomo, że na początku może być jej ciężko, ale z pewnością sobie poradzi. Nawrocka ma już też plan na swoją działalność. W jednym z wywiadów przyznała, czym chciałaby się zająć jako pierwsza dama. To konkretne sprawy. Jak mówiła:

Dobrze czuję się w obszarach młodzieży, bo jestem mama nastolatka, dziewczynki 7-letniej i prawie dorosłego chłopaka. Tu widzę takie tematy do poruszenia jak hejt, cyberprzemoc, higiena cyfrowa, tu trzeba uświadamiać nie tylko dzieci, ale i rodziców. Kolejną sfera, w której dobrze się czuję to osoby niepełnosprawne, widzę duży problem i chciałbym tym się zająć. Dobrze czuję się też z kobietami, lubię ich słuchać, i z nimi rozmawiać - komentowała.

Kwaśniewska wprost o przyszłej pierwszej damie

Bez wątpienia jedną z ulubionych pierwszych dam Polaków jest Jolanta Kwaśniewska. Niedawno została ona uhonorowana przez magazyn "Twój Styl", Kwaśniewska została Kobietą Roku 2024 Twojego Stylu.

W rozmowie z "Twoim Stylem" (która została opublikowana na początku maja) była prezydentowa została zapytana o przyszłą pierwszą damę. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego przyznała, że jest przekonana, że będzie to świetna osoba. Ma też dla niej jedną radę, jak przygnała Kwaśniewska: - Proszę, abyś przeczytała moją książkę.

Chodzi o wydaną jakiś czas temu książkę "Pierwsza dama", czyli wywiad rzekę z Emilią Padoł, w której była prezydentowa opowiedziała o życiu w Pałacu i tym, jak to wszystko wygląda od kulis. Oczywiście w czasie, gdy rozmowa była przeprowadzana nie było wiadomo, która z pań może zostać pierwszą damą, ale teraz można powiedzieć, że radę Kwaśniewskiej powinna sobie wziąć do serca właśnie Marta Nawrocka.

NIŻEJ ZDJĄCI JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ I MARTY NAWROCKIEJ

Sonda Marta Nawrocka jako Pierwsza Dama RP... wspaniale sprawdzi się w tej roli słabo spełni się w tej roli ciężko stwierdzić, jak się sprawdzi jest mi zupełnie obojętna