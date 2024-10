Wielki sekret Jolanty Kwaśniewskiej wyszedł na jaw! Tego nikt by się po niej nie spodziewał

- Miałam zrobiony kurs na prawo jazdy i zdany egzamin, ale wciąż nie wydano mi dokumentu. Więc mówię: Olek, jak ja będę tym samochodem jeździć? Na co mój przyszły mąż: jak nie masz prawa jazdy, to przecież nie mają ci czego zabrać. No to jeździłam tym autem, bez formalnego dokumentu - ujawniła.