Jurek Owsiak ogłosił, ile zebrano na WOŚP. Ta kwota powala!

Od 2021 roku WOŚP podczas finału zbiera ponad 200 milionów złotych. Najpierw było to 210 mln, a rok temu 224 miliony zł. Teraz Jerzy Owsiak podał sumę, jaką udało się zebrać podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 243 259 387, 25 złotych! Pieniądze trafią na leczenie sepsy. - Sepsa to nie jest choroba, a stan pacjenta. Od szybkiej diagnostyki zależy to, czy uda się mu pomóc – wskazał Jurek Owsiak podczas konferencji. Tym samym zbiórka pieniędzy przez 30 lat od powstania WOŚP osiągnęła ponad 2 mld złotych!

Jerzy Owsiak dostanie Nobla?

Grupa 37 senatorów na początku lutego wysłała do Norweskiego Komitetu Noblowskiego w Oslo list z nominacją dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla. - Fundacja udowadnia, że nawet w kraju głębokich podziałów, działanie bez oglądania się na osobiste preferencje polityczne, jest możliwe – argumentowali autorzy. - Dlatego rekomendujemy Fundację jako lidera działań charytatywnych w Polsce, podejmowanych często wbrew poglądom partii rządzącej - napisali w liście do Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

Rafał Trzaskowski w studiu WOŚP. Owsiak przyjął go w szkockiej spódnicy