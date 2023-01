Tak wyglądał pierwszy finał WOŚP. 30 lat temu Owsiak krzyknął "Siema"

Jednak Patryk Jaki! Co za sensacja! Nie Morawiecki, nie Szydło, nie Ziobro

Werner w nietypowy sposób zakończyła "Fakty". To nie spodoba się Macierewiczowi

W ciągu 30. Finałów WOŚP zebrano ponad 1,75 miliarda złotych. WOŚP kupiła i przekazała blisko 70 tysięcy urządzeń do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. W 2020 roku szacowało się, że co piąty sprzęt w szpitalach pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas pierwszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano ok. 1,5 mln dolarów. W ubiegłym roku ta kwota wynosiła już 53 mln USD.

3 stycznia 1933 roku zebrane pieniądze przeznaczono na leczenie chorób serca u dzieci. Potem zbierano m.in. na zakup sprzętu dla klinik onkologicznych, inkubatory dla noworodków, leczenie i rehabilitację dzieci poszkodowanych w wypadkach, sprzęt diagnostyczny, na ratowanie życia dzieci z chorobami nerek, pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi czy kursy pierwszej pomocy. Od 2013 do 2017 roku WOŚP zbierał także pieniądze na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Jak się zaczęła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

Akcja została zapoczątkowana przez Brum, audycję Jerzego Owsiaka w Programie III Polskiego Radia. Spontaniczne datki przesyłane w kopertach i przekazami trafiły na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca. Nazwa „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” została po raz pierwszy użyta przez Owsiaka w programie "Róbta co chceta" w ferie bożonarodzeniowe 1991. Pierwszy koncert charytatywny pod szyldem WOŚP odbył się wiosną 1992 w Ciechocinku, gdzie zespół Zdrowa Woda zagrał razem z Jurkiem Owsiakiem. Kolejną zbiórkę zorganizowano podczas Festiwalu w Jarocinie.

3 stycznia 1993 uruchomiona została zbiórka pieniędzy na rzecz Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Akcję zapoczątkował Owsiak w muzycznym programie TVP2 "Róbta co chceta". Uwieńczeniem happeningu był Finał akcji, zorganizowany w studiu TVP2 w Warszawie, jak też w kilkunastu innych miastach w Polsce. Podczas pierwszego Finału zebrano ponad 31 mld starych złotych. Finały WOŚP do 2016 roku były transmitowane w TVP. Po zmianie władzy transmisjami zajęło się TVN.

Tegoroczny, 31. już Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie zorganizowany w niedzielę, 29 stycznia.