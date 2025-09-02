Kaczyński wyjechał dopiero na sam koniec wakacji! Robił konkurencję Mentzenowi! Jest zdjęcie

Choć wakacje dobiegły końca i od wczoraj uczniowie ponownie chodzą do szkoły, to Jarosław Kaczyński dopiero na ich sam koniec ruszył na zasłużony odpoczynek. Gdzie? Zaskoczeń nie ma! Podobnie jak w poprzednich latach zdecydował się on odwiedzić Joachima Brudzińskiego i udać się do województwa zachodniopomorskiego. W sieci pojawiło się nader romantyczne zdjęcie Kaczyńskiego z tego wyjazdu. Ponadto nie omieszkano wbić szpileczki w lidera Konfederacji i jego akcji "Piwo z Mentzenem".

Wyjazd Kaczyńskiego

Już jakiś czas temu poseł Konfederacji rozpoczął akcję "Piwo z Mentzenem", na którą zaprasza polityków do rozmowy przy tym właśnie trunku. - Będziemy rozmawiać o Polsce, polityce, o rzeczach ważnych, chociaż pewnie nie uda się uniknąć wątków lżejszych, jak to przy piwie - anonsował te wydarzenia. Jednym z jego ostatnich gości był były premier z Prawa i Sprawiedliwości (WIĘCEJ: Morawiecki na akcji "Piwo z Mentzenem". Było ostro! "Nie powinienem tu przychodzić"). Tymczasem europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński opublikował w poniedziałek 1 września na X platformie wpis, w którym ocenił, że "to chyba 'oczywista oczywistość', że każdy rozgarnięty wybierze #PiwozPJK (piwo z prezesem Jarosławem Kaczyńskim - przyp. red.), a nie żadnym Mentzenem".

Do wpisu dołączone zostało zdjęcie. Na fotografii widać Jarosława Kaczyńskiego trzymającego szklankę z napojem (sądząc po wpisie, właśnie piwem) i pozującego nad wodą na tle zachodzącego słońca. Poseł PiS ubrany jest w luźno wypuszczoną koszulę i cienką kurtkę. Ma na sobie również czapkę z daszkiem. Wyraźnie cieszy się on chwilą odpoczynku, co zdradza jego szeroki uśmiech.

Brudziński w swoim wpisie dodał również, że wakacje dobiegły końca, a czas relaksu ustępuje miejsca pracy. - Wakacje za nami, baterie naładowane. Jarosław Kaczyński wyznaczył kurs i zadania. Teraz czas pracy dla Polski Przed nami zadanie trudne, ale wykonalne — odsunąć jak najszybciej od władzy #bandę13grudnia - napisał eurodeputowany.

