„Łokietek był niskiego wzrostu i potrafił rządzić. I ten też” – wypaliła emerytka i wskazała palcem na portret Jarosława Kaczyńskiego. Na te słowa pan Stanisław, który handluje kwiatami przy bazarze Wolumen w Warszawie, aż podskoczył i szarmancko ucałował kobietę w rękę. „To za to, co pani mądrego powiedziała”, stwierdził. Jednak wielu klientów bazaru ma kiepską opinię o prezesie PiS i są dalecy od porównywania go do polskich królów. „On jest jak zaraza!”, stwierdziła kobieta. „Wszystko zepsuł. Rozkradli pieniądze. Polsce ukradli!”, przekonywała kolejna. „Ja mu życzę, żeby trzydzieści lat rządził, bo jest najmądrzejszy w Polsce i na świecie”, perorował pan Stanisław. „Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija”, skwitował emeryt. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, jak Polacy oceniają dorobek ośmiu lat rządów Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński jak ŁOKIETEK! Nawet najdłuższa ŻMIJA przemija! Polacy PODSUMOWALI prezesa PiS | Komentery