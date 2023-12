i Autor: Super Express Czy Polacy pojednają się przy wigilijnym stole?

Nie będzie POJEDNANIA przy WIGILIJNYM stole? Polacy KRÓTKO. Z nimi pojednamy się dopiero w PIEKLE!

Polityczna wojna pomiędzy PiS i partiami, które mają większość w Sejmie, to może być główny temat rozmów w Święta Bożego Narodzenia. Polacy są podzieleni jak chyba nigdy dotąd! Czy zmiana władzy w Polsce może być okazją do narodowego pojednania? Jak się nie pokłócić o politykę przy wigilijnym stole? Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i pytał o szanse na zgodę polsko – polską. To trzeba zobaczyć.